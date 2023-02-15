В Ленобласти введут единые правила парковки

В регионе разрабатывается новый регламент, позволяющий ужесточить наказание для автомобилистов, создающих препятствия проезду спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 15 февраля состоялось обсуждение единых правил парковки на территории региона. До 15 мая документ пройдет обсуждение в муниципальных образованиях, а также в профильных комитетах и ГИБДД.

При разработке новой схемы дорожного движения и парковки на придомовых и дворовых территориях специалисты будут опираться на успешный опыт Москвы и Санкт-Петербурга.

Напомним, что согласно действующему законодательству штраф за неправильную парковку может составить от 1000 до 3000 рублей. Для должностных и юридических лиц штраф значительно больше: 7000 – 10 000 pyблeй, 120 000 – 150 000 pyблeй cooтвeтcтвeннo.