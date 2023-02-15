Всеволожские танцоры заняли призовые места на международных фестивалях

На прошлой неделе образцовый хореографический ансамбль «Надежда» принял участие сразу в двух международных конкурсах: «На берегах Невы» в Санкт-Петербурге и «Зурбаган» в Шлиссельбурге.

Юные артисты представили композиции «Колечко», «Веселая игра», казачий, белорусский и карельский танцы. В конкурсах приняли участие коллективы из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Архангельской, Ленинградской областей и других регионов РФ. В результате коллектив дважды стал лауреатом первой степени фестиваля-конкурса «На берегах Невы» и второй степени на конкурсе «Зурбаган».

– Думаю, что благодаря упорному труду, интересным постановкам и классической подготовке ансамблю удается достойно выступать на разных международных, областных и районных конкурсах, – говорит художественной руководитель ансамбля Наталия Винюкова. – Жюри всегда отмечает высокий уровень подготовки наших учеников. Безусловно, нет предела совершенству. Поэтому мы постоянно оттачиваем мастерство наших ребят.

Участие в конкурсе – заметный этап в творческой биографии, а приобретённый опыт позволит покорять новые вершины и откроет дорогу к профессиональной, насыщенной яркими событиями, творческой жизни.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива «В.в.»