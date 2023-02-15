Во Всеволожске прошла конференция медиаторов «Договориться можно!»

В минувший вторник, 14 февраля, в общеобразовательной школе № 6 города Всеволожска состоялась конференция, посвященная мирным

стратегиям урегулирования конфликтов в семье и школе. Участники – педагоги и представители комитета по социальной защите населения, органов государственной власти и местного самоуправления, судейского, адвокатского и научного сообщества, общественных и некоммерческих организаций Всеволожского района.

«Договориться можно!» – проект НКО «Медиация и консультирование в конфликте» более трех лет успешно реализуется в Ленинградской области, помогая в разрешении различных споров и конфликтов. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

Специалисты в области конфликтологии и психологии помогают прийти к соглашению сторон порой в самых, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Когда в конфликт вовлечены, к примеру, ученики и учитель, директор и целый класс. А еще чаще – семья, где старшее поколение, включая не только родителей, но и дедушек и бабушек, с упорством, достойным уважения, доказывает свою правоту. В результате чаще всего и больше всего страдают дети, выступающие для взрослых в роли разменной монеты.

Главная тема конференции: как прийти не просто к мирному соглашению в той или иной ситуации, а к решению, которое бы устраивало все конфликтующие стороны. Идеальный вариант – чтобы все участники добровольно сели за стол переговоров, услышали друг друга и выработали ту модель, которая устраивала бы всех.

Своим опытом разрешения конфликтных ситуаций – на примере Волховского района, где специалисты НКО успешно отработали проект и сумели договориться с участниками, – поделились юристы и медиаторы проекта Е.Н. Иванова, П.В. Колесников, тренеры и медиаторы Л.В. Быкова, О.Ф. Безбородова.

Отвечая на вопросы участников конференции, руководитель НКО Вероника Витальевна Филюта, в частности, сказала: «Договариваться нужно, договариваться можно, это, казалось бы, бесспорно. Так почему же не получается у тех, кто втянут в ситуацию, которая больно бьёт по всем? Потому что не получается сесть за стол переговоров, спокойно обсудить проблему, найти оптимальное решение – такого не получается в семье. Да, нужен взгляд со стороны, беспристрастная оценка ситуации специалиста, не адвоката, – это большая разница, потому что адвокат представляет ту или иную сторону конфликта, а медиатор, то есть посредник, он беспристрастен. Он над проблемой, хотя и оценивает её со всех сторон. Разница очевидна.

И наша задача в медиации – помочь сторонам договариваться, самим услышать друг друга, искать оптимальные пути решения. Чем это хорошо? Стороны конфликта, когда сами находят нужное решение (или им кажется, что они сами нашли его), – легче и охотнее его исполняют. Потому что даже самое идеальное решение ситуации, которое предлагается извне, часто не находит исполнения. Считается, что это навязываемое решение.

Главное – наладить коммуникации между спорящими сторонами и прийти к мирному соглашению.

– Но разве не те же функции у таких общепризнанных государственных институтов, как мировой судья, или отчасти арбитражный суд? – спросили мы заместителя главы администрации Всеволожского района С.В. Хотько.

– Да, институт мировых судей, арбитражный суд – это государственные структуры, у которых те же самые функции – призывать к миру и разбираться в конфликтах, искать оптимальное решение проблемы, – подтвердила Светлана Валерьевна. – Кто бы спорил! Но и поход к мировому судье, и обращение в арбитражный суд, если решение суда первого уровня вас не устраивает, – это в любом случае судебное разбирательство. Проект «Договориться можно!», обращение к медиаторам, то есть посредникам, в любом варианте предполагает разрешение конфликта в ДОСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. А это для людей очень важно, когда речь идет о, казалось бы, неразрешимом и глубоко личном семейном конфликте.

Это добровольное, мирное, не травматичное для ребенка и взрослых решение сложнейших вопросов: с кем останется ребенок, на каких условиях, как поделить нажитое, материальная поддержка. И без свидетелей. Все-таки медиация – это локальное, внутрисемейное разбирательство, а не суд, на котором порой весь сор выносится из избы, и назад после такого суда иной раз дороги уже нет. Святая наука – услышать друг друга. На мой взгляд, это самое главное в подобных ситуациях. НКО проведёт в нашем районе сто медиаций, то есть конфликтологи, психологи и другие специалисты придут на помощь нашим гражданам в ситуации домашнего насилия, защиты прав людей с ограниченными возможностями здоровья, в семейных и школьных конфликтах. Помогут в их мирном разрешении.

Подготовила Татьяна ТРУБАЧЕВА