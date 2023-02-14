Самое страшное на войне – когда на глазах гибнут товарищи

Полковник Борис Георгиевич Стоянов – человек в городе Сертолово, и не только, известный и уважаемый. Боевой офицер, десантник, кавалер орденов Красной Звезды и «За службу Родине», он пользуется большим авторитетом у горожан, с 2019 года является депутатом городского совета. Борис Георгиевич 16 апреля 2022 года делегатами внеочередной конференции избран председателем Ленинградской областной региональной организации «Российского Союза ветеранов Афганистана». Сегодня он гость редакции и любезно согласился ответить на несколько наших вопросов.

– Борис Георгиевич, когда вас направили служить в Афганистан?

– Военную службу молодым лейтенантом я начал в городе Кировабаде, ныне город Гянджа, в Азербайджанской Республике. Потом была служба в Костроме, затем в Туле, в должности начальника организационно-планового отдела. А в феврале 1984 года направили в Афганистан, где я прослужил два с небольшим года. В Кабул приехал на должность заместителя командира полка.

– Есть ли у вас наиболее запомнившиеся эпизоды из боевого прошлого?

– Вспоминается бой, когда получили приказ сформировать колонну и доставить личный состав в район боевых действий дивизии, а заодно проверить заставы, расположенные по периметру Кабула, одновременно пополнить заставы всем необходимым для отражения нападений душманов, боеприпасами, водой, продовольствием, строительными материалами. На одном отрезке дорога шла через ущелье, которое проходили ночью. Его протяжённость была не более трёх километров, но этот участок колонна преодолевала всю ночь. А на выходе мы попали под интенсивный огонь противника. Я тогда отправил вперёд разведчиков. Оказалось, что душманов было немного, всего двенадцать человек, они достаточно хорошо укрылись за валунами в полукилометре от выхода из ущелья. Было принято решение двумя отделениями обойти душманов и ударить по ним с тыла. Несколько духов тогда взяли в плен, а остальных ликвидировали в ходе боя. Поставленную задачу колонна выполнила. На обратном пути доложил о бое командиру дивизии, сдал пленных и захваченное оружие.

– У вас были ранения?

– Когда наш десантный батальон стоял в Лашкаргахе, там же стояли два батальона 40-й армии. Начальником гарнизона был наш комбат. Как-то к нам прибыл министр обороны СССР маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов. За два дня до посещения гарнизона Лашкаргах Министром обороны я с проверкой прибыл в батальон, и мне пришлось встречать и докладывать всю обстановку, касающуюся гарнизона Лашкаргах. Мы его провели по городку, показали расположение личного состава, место приема пищи, заставы по периметру и сообщили, что по разведданным скоро ожидается нападение противника. Министр поблагодарил нас и улетел. И буквально через час-полтора началось нападение. Я тогда был ранен шальной пулей. В госпитале лежал всего неделю. Мне предлагали оформить инвалидность, но меня ждали мои бойцы, моя служба. Много ещё чего было на афганской земле. И самое страшное – это когда на моих глазах гибли наши бойцы…

– Борис Георгиевич, несколько слов об основных направлениях деятельности возглавляемой вами организации…

– Могу сказать, все годы с момента образования – 5 декабря 2012 года – Ленинградской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» мы решаем главную задачу – это улучшение жизни ветеранов. Мы стремимся установить достойный статус ветеранов боевых действий. Воины-интернационалисты, ветераны боевых действий должны почувствовать, что их ратные труды, подвиги и эмоциональные потрясения, которые они пережили в своей юности, защищая Родину, не напрасны, что они честно исполняли свой воинский долг. Они помогали афганскому народу, совершившему в апреле 1978 года народно-демократическую антифеодальную революцию, строить новую жизнь, без феодальных пут и предрассудков. Сегодня организация занимается военно-патриотическим воспитанием молодого поколения и хочет видеть в рядах молодёжи настоящих патриотов своей Родины! Мы занимаемся, как и весь народ страны, оказанием гуманитарной помощи участникам Специальной военной операции, помогаем военным комиссариатам в плане частичной мобилизационной подготовки граждан Ленинградской области.

– Борис Георгиевич, хотелось бы услышать вашу оценку нынешних событий на Украине, причины сложившейся ситуации…

– На мой взгляд, Соединённые Штаты – это государство, практически не имеющее настоящей истории и культуры. Оно образовано не самыми лучшими англо – саксонскими выходцами, уничтожившими и переселившими в резервации коренное население Америки и на протяжении своего существования, отдалившись от остального мира за океан, грабившими страны, в основном африканские и азиатские. Ничем не лучше британские колонизаторы, захватившие полмира и выкачивавшие ресурсы, уничтожавшие древнейшие культуры таких стран, как, например, Индия. Внешняя политика этих государств строится на грабеже других народов и экономической экспансии. Россия, как империя, напротив, несла в свои окраины цивилизацию и культуру. Ныне правящие элиты западного сообщества и США очень боясь потерять статус мировых правителей, устраивают провокации в различных регионах и странах мира. На протяжении трех последних десятилетий целенаправленно формировали явно неонацистское государство на территории Украины, в котором открыто пропагандируются символы гитлеровской Германии, искажается история, запрещается русский язык, русские средства массовой информации, разрушаются памятники, отбирается имущество Русской Православной Церкви. Воспитано целое поколение украинской молодёжи в ненависти и презрении к России. К сожалению, Украина, как антироссия, состоялась и западные элиты добились того, что столкнули в войне братские народы с общей историей. Надо признать, что братский народ, вернее часть его, превращён в зомби. Пропаганда работает целенаправлено и нагло. Как говаривал в своё время Геббельс – чем страшнее и больше враньё, тем скорее в него поверят. Танки с нацистской свастикой, переданные Украине Германией, вновь на нашей земле. А то, что Украина – это часть нашей общей Родины, у меня сомнения нет. Сегодня Россия расправляет плечи, дает понять, что мы Великая страна, которая не позволит уничтожать ни себя, ни сопредельные государства.

– Что вы можете сказать, обращаясь к нынешнему поколению?

– Чтобы не случилось того, что произошло с молодёжью Украины, важно сейчас заниматься воспитанием достойного подрастающего поколения. Наше молодое поколение уже сейчас показывает, что они достойные внуки и правнуки тех, кто победил в 1945-м. И сейчас повторю – наше дело правое и победа будет за нами.

Беседовал Михаил БОНДАРЧИК

Фото из архива Бориса СТОЯНОВА