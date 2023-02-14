На Дороге жизни водитель иномарки «вылетел» в памятную рощу

На шоссе Дорога жизни водитель красного «Лифана» выехал на красный свет, чем спровоцировал ДТП. В результате столкновения с ехавшей справа машиной иномарку вынесло прямо в памятную рощу из 900 берез, высаженных в память о блокаде Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, только случайность помогла водителю не врезаться в деревья. Сильный удар запустил машину ровно в ряд между берёз, однако не будь это искусственной посадкой – авария могла обернуться трагедией.

Сейчас водитель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото дорожного комитета ЛО