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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Дороге жизни водитель иномарки «вылетел» в памятную рощу

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На шоссе Дорога жизни водитель красного «Лифана» выехал на красный свет, чем спровоцировал ДТП. В результате столкновения с ехавшей справа машиной иномарку вынесло прямо в памятную рощу из 900 берез, высаженных в память о блокаде Ленинграда.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области, только случайность помогла водителю не врезаться в деревья. Сильный удар запустил машину ровно в ряд между берёз, однако не будь это искусственной посадкой – авария могла обернуться трагедией.

Сейчас водитель доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Фото дорожного комитета ЛО

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