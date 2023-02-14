Колтушские спортсменки победили в соревнованиях «Серебряный мяч»

12 февраля в городе Сосновый Бор прошёл областной этап Всероссийских соревнований «Серебряный мяч» среди школьных команд девушек 2008 – 2009 годов рождения.

Всеволожский район был представлен двумя командами, показавшими лучший результат в соревнованиях районного этапа. Ими оказалась волейбольные сборные Колтушской СОШ и Лицея № 1 города Всеволожска. В напряженных схватках спортсменки из Колтушей превзошли всех своих соперниц и заслуженно заняли первое место. Волейболистки Лицея № 1 завоевали бронзовые медали, уступив команде из города Отрадное.

Лучшими игроками признаны Дарья Грузд (Колтушская СОШ им. академика И.П. Павлова) и Виктория Максимова (Лицей № 1, Всеволожск).

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района