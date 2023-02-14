Заневское поселение присоединилось к фотопроекту «Жены героев»

Актовый зал Янинского КСДЦ превратился в настоящую фотостудию, а перед камерой предстали супруги участников специальной военной операции. Более десятка женщин, чьи мужья сейчас находятся в зоне СВО, приняли участие в первой фотосессии проекта «Жены героев».

Как сообщает издание «Заневский вестник», акция зародилась в прошлом году в Самарской области и быстро распространилась по территории всей страны. В этом феврале инициативу подхватили и жители Заневского поселения.

– Муж попал под мобилизацию, но бегать и скрываться не стал, сразу пошел в военкомат, – рассказала Динара Левченко. – Признался, что не может иначе. Так и сказал: «Кто, если не мы». Он считает, что русский мужчина должен защитить будущее своих детей. О проекте узнала от знакомых, решила присоединиться, чтобы и супруга поддержать, и развеяться. Все-таки легче переносить разлуку, когда проводишь время с единомышленницами.

Приятным бонусом проекта стала и возможность женщин познакомиться друг с другом. Героини активно общались, делились общими переживаниями и поддерживали друг друга – кто добрым словом, кто дельным советом. Активно участвовала в общем обсуждении и начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики поселения Яна Сахацкая. Она рассказала, какого рода помощь могут получить родственники участников СВО, и давала компетентные разъяснения на актуальные вопросы.

Но на фотосессии проект не завершается – следующим пунктом станет создание выставки, которую разместят в помещении спортивной школы в Янино-1.

По материалам издания «Заневский вестник»