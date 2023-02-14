В Детской школе искусств Всеволожска прошли пожарно-тактические учения

10 февраля в здании Детской школы искусств им. М.И. Глинки во Всеволожске прошли пожарно-тактические учения. В занятиях были задействованы 15 сотрудников, непосредственно участвовавших в тушении пожара, и 4 единицы специальной техники.

Согласно тактическому замыслу, пожарным предстояло ликвидировать два очага пожара. Первым очагом стал неисправный принтер в теоретическом классе, вторым – натюрморт в кабинете живописи. Сразу после срабатывания пожарной сигнализации администрация школы организовала эвакуацию, а охрана вызвала пожарно-спасательные подразделения по номеру 112.

Подразделения Всеволожского пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту вызова. По прибытии руководитель тушения пожара получил от администрации школы информацию о местах возгорания. Со слов представителя объекта, подсчет эвакуированных показал отсутствие двух человек из числа персонала. Огнеборцы незамедлительно провели боевое развертывание, и звенья газодымозащитной службы приступили к поиску и спасению пострадавших.

В результате проведения разведки пострадавшие были обнаружены и спасены – пожарные при помощи изолирующего самоспасателя вывели их на свежий воздух, где им была оказана необходимая помощь. В этот момент другие спасательные звенья организовали тушение условных очагов пожара. Вскоре горение было локализовано, а затем и ликвидировано.

Такого рода тренировки позволяют пожарным более детально изучать объекты, характеристики зданий, а также способствуют отработке действий персонала и пожарных подразделений при возможных пожарах и чрезвычайных ситуациях. Подобных занятий за календарный месяц проводится не менее четырёх. Также не менее одного раза в месяц проводятся пожарно-тактические учения, где задействуются все силы гарнизона.

Владимир Шемшученко

Фото ОНДиПР Всеволожского района