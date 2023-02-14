Во Всеволожском районе пройдет конкурс «Лучший ветеринарный ортопед СЗФО»

Управление ветеринарии Ленинградской области объявило конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа». Мероприятие пройдет 24–25 мая на базе конноспортивного комплекса «Дерби» во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба управления, конкурс призван повысить престиж квалифицированного труда в отрасли и привлечь молодых специалистов в профессию. Также соревнование дает возможность уже работающим специалистам ознакомиться с опытом своих коллег и взять на вооружение лучшие методы.

Напомним, что первый подобный конкурс в Ленинградской области был организован в прошлом году. Мероприятие собрало более сотни гостей и участников, вызвав большой интерес у практикующих ветврачей, молодых специалистов и студентов.

Конкурс организует и проводит Управление ветеринарии Ленинградской области во взаимодействии с ООО «Тимофеев+» и АО «Племзавод «БУГРЫ». Для победителей предусмотрены денежные призы, а для участников – памятные подарки.

Вся подробная информация в положении конкурса.

Фото управления ветеринарии ЛО