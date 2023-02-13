Ученики Всеволожского «Кванториума» заняли призовые места на двух чемпионатах

Воспитанники детского технопарка «Кванториум» частые участники разного рода научных конкурсов и чемпионатов. Ребята представляют сильные и интересные работы, которые высоко отмечают жюри.

Так, в начале февраля в Москве состоялся финал научно-исследовательской конференции им. Д.И. Менделеева. Среди победителей оказались сразу три ученика Всеволожского технопарка: перове место заняла Алиса Жилякова с проектом «Сонный водитель»; второе место взяли проекты Артема Авксентьева «Выведение нового сорта кормовых люпинов» и Анастасии Позлевич «Мультипликация лактозных оперон».

Также ученик проектного модуля Автоквантума Константин Трошанов с проектом «Мобильное приложение «Historikum»» получил медаль юного учёного. А Сабина Усольцева была награждена медалью «За службу образованию».

Второе заметное достижение состоялось на VII Региональном чемпионате ЮниорПрофи ЛО, который проходил в Сосновом Бору. «Кванторианцы» участвовали в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в двух возрастных категориях: 10+ и 14+

В обоих возрастных группах всеволожские ребята заняли призовые места. В категории 10+ почетную «бронзу» взял Матвей Тарабрин. Отметились и его старшие товарищи: в категории 14+ первое место у Фёдора Суслова, «серебро» у Даниила Лавренчука.

Фото детского технопарка «Кванториум»