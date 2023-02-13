Жительницы Ленобласти в 2022 году чаще всего рожали первенцев в 26 лет

По данным Ленинградского управления ЗАГС за 2022 год, в 47-м регионе чаще всего впервые становились мамами в 26 лет. Таким образом жительницы Ленобласти рожали первенцев чуть раньше, чем москвички – в столице первые роды принимали чаще всего у 27-летних женщин.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, в прошлом году данный показатель был немного ниже. За 2021 год впервые мамами становились чаще всего 25-летние жительницы Ленобласти.

Средний же возраст рожениц в 2022 году в регионе – 30–35 лет. При этом 37% всех родивших женщин стали мамами впервые. Второго ребенка родили 35% рожениц, третьего – 19%. Всего 9% от общего числа родов пришлось на четвертого и последующих детей.

Фото из архива «В.в.»