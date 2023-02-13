«Движение первых» пришло во Всеволожский район

В поселке Янино-1 прошло совещание, посвященное созданию во Всеволожском районе отделения нового Всероссийского движения детей и молодежи. Оно призвано объединить и заменить ныне существующие детские организации: Российское движение школьников, Юнармия, Большая Перемена, Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций и другие.

В ряде регионов уже появились первичные организации нового молодежного объединения. Готовится влиться в «Движение первых» и Всеволожский район.

Так, 7 февраля в стенах Янинского ЦО состоялся установочный семинар с участием представителей регионального Комитета по молодежной политике, районной и местной администраций и руководящего состава школ.

Новая организация РДДМ (Российское движение детей и молодежи) создается на принципе эволюции существующих детских организаций. Ее цель – подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая развитие у детей и молодежи общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству.

На встрече обсуждался также вопрос дальнейшей судьбы Российского движения школьников. Стало известно, что РДШ как самостоятельная структура в ближайшее время перестанет существовать и плавно вольется в состав РДДМ. При этом, став частью объединения «Движение первых», дети получат еще больше возможностей для гармоничного развития. По словам Председателя регионального отделения нового молодежного движения, проект должен заработать к концу апреля. Т.е. к этому времени сформируются все местные отделения, через которые будет осуществляться регистрация первичных ячеек.

Подготовил Александр СОРОКИН

Фото издания «Заневский вестник»