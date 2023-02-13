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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские футболисты победили в региональном этапе проекта «Мини-футбол в школу»

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Юные футболисты Лесколовского центра образования из Всеволожского района стали сильнейшими игроками регионального этапа общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», который поддерживается Президентом России Владимиром Путиным.

Лесколовские школьники заняли призовые места в трех возрастных категориях. Так, юные футболисты стали сильнейшими в возрастных группах 13-14 лет (юношеская команда), 15-16 лет (команда девушек) и 17-18 лет (юношеская команда).

Теперь команды-победители представят Ленинградскую область на межрегиональном этапе проекта, чемпионы которого встретятся во всероссийском финале.

Фото Федерации футбола Ленинградской области

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