Во Всеволожском районе прошли соревнования по бочче среди параспортсменов

8 и 9 февраля физкультурно-оздоровительный комплекс Всеволожской школы олимпийского резерва в поселке имени Морозова принимал необычных спортсменов. В эти дни здесь проходили командные и парные соревнования по бочче и юнифайд-бочче среди воспитанников школ-интернатов, центров социальной реабилитации и психоневрологических интернатов Ленинградской области.

Спортивное мероприятие было приурочено к 10-летнему юбилею Региональной общественной физкультурно-спортивной организации инвалидов с умственной отсталостью (РОФСОИУ) «Специальная олимпиада» и 10-летнему юбилею Выборгской епархии, активно поддерживающей данное движение.

180 атлетов из 12 школ-интернатов шести стационарных учреждений, подведомственных Комитету по социальной защите населения Ленинградской области, Назийского центра социальной адаптации, Центра социальной реабилитации инвалидов Калининского района СПБ, ГБОУ «Центр «Динамика» и УСО ПНИ № 10 имени В.Г. Горденчука и общественной организации родителей детей-инвалидов (ГАООРДИ) демонстрировали свои спортивные навыки в игре бочче и юнифайд-бочче. На церемонии открытия спортивного праздника присутствовал заместитель председателя Комитета по социальной защите населения Ленинградской области Дмитрий Осокин. Он поприветствовал участников соревнований и зачитал послание председателя Комитета, а также вручил благодарственные письма руководителю общественной организации «Специальная Олимпиада» Ленинградской области Алексею Пикалеву и директору Гатчинского психо-неврологического интерната Владиславу Хабарову за подготовку победителей и призёров Единых Игр Специальной Олимпиады России.

С посланием от архиерея Выборгской епархии епископа Выборгского и Приозерского Игнатия выступил руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью, член Общественной палаты Выборгского района Ленинградской области протоиерей Артемий Литвинов. С приветственным словом обратились специалист отдела физической культуры и спорта Всеволожского района Сергей Саков и представитель администрации Морозовского поселения Илья Левицкий.

— Давние дружеские отношения общественной физкультурно-спортивной организации «Специальная Олимпиада» Ленинградской области и отдела по работе с молодёжью Выборгской епархии позволили воплотить и реализовать идею совместных мероприятий по программе юнифайд-спорта. Участники соревнований получили незабываемые эмоции и радость от такой формы общения. Молодёжь Выборгской епархии с удовольствием составила пары с участниками соревнований и вместе боролись за медали. В игре также приняли участие священники, для которых бочче стало открытием. А общение с атлетами, испытывающими трудности в социализации и имеющими сложности в психофизическом развитии, стало огромным духовным опытом, — поделился впечатлениями руководитель РОФСОИУ «Специальная олимпиада» Алексей Пикалев.

Участники с большим интересом и увлеченностью старались попасть в призеры и получить заветные медали и кубки. А те, кто не заняли призовых мест, были награждены медалями за волю к победе, предоставленные отделом физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА