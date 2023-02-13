Во Всеволожском районе матерям и женам участников СВО оказывают психологическую поддержку

Специальная военная операция коснулась не только участников СВО, но и их родственников. Некоторые не могут справиться с депрессией и негативными эмоциями. Они нуждаются в психологической поддержке. «Центр женских инициатив Женсовет Всеволожского района» решил помочь семьям тех, кто сейчас находится в зоне СВО.

На прошлой неделе проходила встреча с психокинезиологом. Занятие провела Наталья Николаевна Тимофеева. В рамках круглого стола участники обсудили особенности женского и мужского мышления и как сделать так, чтобы близкие люди лучше понимали друга. Мероприятие было проведено в рамках грантовой поддержки администрации Всеволожского района.

– Психокинезиология – это наука о снятии стресса, – объяснила председатель АНО «Центр женских инициатив, Женсовет Всеволожского района» Маргарита Кузнецова. – Дословно – наука о движении. Но её назначение намного шире. Это современное направление оздоровления. Она рассчитана на помощь как больным, так и здоровым людям разных возрастов. Не секрет, что психологические техники помогают людям справиться со стрессом. Цель этой практики – снизить эскалацию эмоций до спокойного уровня. Надо знать, что негативные эмоции, которые мы испытывали в прошлом, влияют на наши мысли и, следовательно, на наш характер и состояние здоровья.

Психологи советуют матерям и женам не переставать разговаривать со своими мужчинами, поддерживать их, но самое главное – стараться делать это спокойно.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Женсовета Всеволожского района