О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сваха – профессия особая…

0 Комментариев

В воскресенье, 12 февраля, прогрессивная общественность будет отмечать Международный день брачных агентств.  К слову, только во Всеволожске имеется не менее десятка различных интернет-сообществ, где одинокие на данный момент сердца ищут друг друга.

Несмотря на обилие сайтов знакомств в Интернете, брачные агентства по-прежнему востребованы. И это несмотря на то, что стоимость услуг «посредников Гименея» порой исчисляется сотнями тысяч рублей, а желанный результат – скорый брак – вовсе не гарантирован и даже не является предметом договора сторон.

«Все дело в неистребимой вере наших женщин – а именно женщины составляют практически 90 процентов всех клиентов брачных контор – в то, что, заплатив агентству деньги, они автоматически оказываются на пути, ведущем от знакомства к алтарю, – считает моя сегодняшняя собеседница, опытная сваха Лариса Хаецкая. – Но при этом дамы совершенно упускают из виду, что все эти конторы – коммерческие структуры, главная цель которых – зарабатывание денег, а вовсе не устройство чужих судеб».

Брачная коммерция

Сама Лариса давно работает на рынке брачных услуг, ее имя, как говорится, «широко известно в узких кругах». Формально она – индивидуальный предприниматель, фактически же – профессиональная сваха, «заполучить» которую мечтают многие потенциальные женихи и невесты Санкт-Петербурга и его окрестностей.

 – Лариса, а разве твоё ИП – не та же коммерческая структура? Насколько я знаю, ты работаешь не бесплатно…

– Разумеется, я беру с клиентов деньги. Но в словосочетании «индивидуальный предприниматель» я делаю упор на первое слово – моя работа «штучная», кропотливая, тянущаяся порой годами.  Ко мне часто приходят люди, имевшие опыт общения с несколькими брачными агентствами, но так и не достигшие успеха.  А почему? А потому, что я работаю именно на конечный результат, то есть моя цель – брак. Женитьба или замужество. Мне платят именно за это. Здесь кроется принципиальное отличие деятельности брачной конторы от работы свахи.

Мы пойдём другим путём…

– Расскажи, как вообще пришла такая идея – стать свахой?

– Помнишь фильм «Одиноким предоставляется общежитие»? Вот, главная героиня как с меня списана, хоть я в общаге не жила, и замуж вышла в 18 лет за молоденького лейтенантика. В 81-м уехали с мужем служить в Белоруссию. Работала в строительном управлении секретарем, заочно училась на экономиста. На работе коллектив был стопроцентно женский, даже директор – тетка. И все какие-то неустроенные, старые девы да разведенки. А рядом наша военная часть, и мужиков холостых немало, но… как-то не пересекались их пути-дорожки. Стала приглашать девчонок к нам домой, придумывала всякие поводы, чтобы кто-нибудь из друзей моего мужа тоже в это время зашел. И вот, даже не прилагая особых усилий, «выдала» замуж сперва одну, потом другую… Пошел слух, что у меня рука легкая. Помню, начальница вызывает, говорит: «Лара, мне 43 года, я уже старая, а дочке 20, дура дурой, боюсь, выскочит замуж за кого-нибудь из местной шпаны. Помоги, познакомь ее с хорошим парнем из вашей части. А я уж тебя отблагодарю». Ну, рассказывать долго, в общем, я заказ выполнила и перевыполнила – и дочке жениха сосватала, и маме подыскала приличного мужичка, нашего прапорщика со склада ГСМ. Тогда и получила свой первый гонорар – немецкий чайный сервиз «Мадонна».

В начале 90-х муж оставил службу, занялся бизнесом, и мы перебрались в Санкт-Петербург. Я решила продолжить «карьеру» свахи и пойти, как мне тогда казалось, цивилизованным путем – устроилась в Службу знакомств. Там постигло меня глубокое разочарование – работа была скучная, «бумажная», состоящая в основном в обработке анкет и формировании «клиентской базы» из газетных объявлений типа «Молодой бизнесмен познакомится с обеспеченной дамой для встреч на ее территории».   Интернета-то в то время не было. Еще в мои обязанности входил обзвон подателей мужских объявлений и разговор примерно такого содержания: «Клиентка нашей службы знакомств, обаятельная, привлекательная и всё, как вы хотели, заинтересована в свидании с мужчиной именно вашего типажа». Если на том конце провода соглашались на встречу, то номер телефона заносился «в базу».

Механизм работы Службы знакомств был чрезвычайно прост – клиентка заполняла анкету, платила оговоренную сумму и взамен получала координаты нескольких более-менее подходящих по возрасту потенциальных кавалеров из нашей «клиентской базы» с заверением в том, что мужчина уже в курсе и с нетерпением ждет звонка. Все. Относительно честный способ отъема денег, как говаривал великий комбинатор. Вы хотели познакомиться – знакомьтесь на здоровье. Через год эта работа мне совершенно опостылела.

Я решила пойти другим путем – стать свахой в истинном смысле этого слова. Помнишь, как в спектакле «Ханума», – грех одному жить, грех холостым быть. Как-то так. Я работаю с людьми только по рекомендациям знакомых, веду одновременно не более двух-трех клиентов. И если уж берусь помочь, то всегда довожу дело до свадьбы.

 То ли секта, то ли клуб?

– Ну, сегодня-то брачные агентства наверняка вышли на совершенно другой уровень…

– Разумеется. Уважающие себя брачные агентства имеют в штате психолога, фотографа, массовика-затейника для проведения различных мероприятий, сотрудничают с тренинговыми компаниями, имеют собственный сайт. И еще предпочитают именоваться клубами, что верно по сути – люди приходят туда изначально с целью обрести спутника жизни, но в процессе членства в этом самом клубе зачастую находят удовлетворение в регулярном общении и личностном совершенствовании.

– Как это?

– Да очень просто. Вот смотри – на начальном этапе клиенту предлагают пакет услуг, куда входит, скажем, подробная беседа с психологом, доступ к картотеке на определенный период и два свидания с подходящими партнерами. Это стоит, ну… столько-то тысяч рублей. Не дешево, но вполне так подъемно. Как правило, никто на этом этапе не может начать какие-то отношения, и тогда клиенту предлагается следующий уровень – ко всему означенному выше добавляется, например, изготовление портфолио для размещения на сайте, участие во всех клубных мероприятиях и еще три дополнительных свидания. Стоит это значительно дороже, но ведь и пакет услуг гораздо весомее.

И вот парадокс – возможность выбора в этом деле невероятно осложняет сам выбор, поэтому клиент уже морально готов к покупке следующего, так называемого VIP-пакета услуг. Помимо всего перечисленного, туда могут войти занятия по какой-нибудь соционике с целью визуализации образа будущего избранника, консультация астролога, уроки стилиста и даже прогулка на белом катере в компании олигархов или моделей – я утрирую, конечно, но не слишком. И, естественно, стоит это очень-очень дорого.

Человек живет богатой, насыщенной жизнью – одна визуализация чего стоит, а если у кого-то и возникает ощущение, что денежки потрачены зря, то винить некого – услуги оказаны согласно договору, а марш Мендельсона в финале никто и не обещал. И это, надо сказать, довольно безобидный вариант. Мне встречались люди, прошедшие через брачные агентства, деятельность которых напоминала, скорее, секты. Обласканным и обнадеженным вначале клиентам вскоре начинали агрессивно внушать, что в таком возрасте, с такими внешними данными и непомерными запросами, – а все хотят небедных, умных и красивых, – не то что найти пару, но и нормально жить невозможно. Поэтому необходимо отправиться на специальный тренинг личностного роста, только после прохождения которого могут открыться перспективы счастья в личной жизни. А могут и не открыться, если жадничать и отказываться оплачивать очередной уровень.

– Ужасы ты какие-то рассказываешь… Неужели все так и есть на самом деле?

– Ну, знаешь, предупрежден – вооружен. А кто не верит – пусть проверит. Мне ведь брачные агентства – не конкуренты, у нас клиенты разные, так что наговаривать лишнее на коллег по цеху незачем. Да я и не утверждаю, что прямо все агентства такие, как я описала выше. Но если кто-то столкнется с подобным отношением, почувствует, что его попросту «разводят», – забирайте деньги и бегите, ни к чему хорошему это не приведет.

Любовь нечаянно не нагрянет

 – Значит, желающим найти семейное счастье лучше обращаться к свахе?

– Желающим найти семейное счастье лучше не сидеть и не ждать, когда «любовь нечаянно нагрянет», а действовать самостоятельно. Расширять круг знакомств, путешествовать, ходить на выставки и концерты. Записаться в бассейн, пойти на фитнес или в тренажерный зал. Почаще бывать в компаниях, присмотреться к коллегам на работе тоже будет не лишним. Если с вами пытаются познакомиться на улице или в кафе – не шарахайтесь и не возмущайтесь, вполне возможно, что это тот самый, единственный ваш человек. Опять же, Интернет вам в помощь, хотя те, кто «зависает» на сайтах знакомств, ищут, скорее, виртуального общения, нежели реальной встречи.

Ну а обращаться к свахе следует тогда, когда исчерпаны все иные возможности. Или когда у человека реальные проблемы с коммуникативностью – чрезмерная застенчивость, например, скрытые, или наоборот, выраженные комплексы. Ведь невероятная разборчивость иных женихов и невест – ничто иное, как яростно отрицаемый комплекс собственной неполноценности, желание замаскировать свою, часто мнимую ущербность высокими достоинствами партнера.

Понимаешь, сваха – это особая категория в сфере брачных услуг. Это, без преувеличения, почти член семьи на тот период, когда идут поиски жениха или невесты. А длиться поиск может и не один год, серьезно. Я знакомлюсь с родителями или другими родственниками, если они есть, с друзьями клиента, я, по сути, живу его интересами. И когда удается создать достойную пару – а у меня не было случая, чтобы обратившиеся ко мне люди не обрели желаемое, – я получаю огромное моральное удовлетворение.

Беседовала Светлана Завадская
Фото из архива «В.в.»

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «А живу я, огромную цену за жизнь заплатив…»
  2. «О том, чего не купишь ни за какие деньги»
  3. «Мультимама» Ирина Дрозденко
  4. Валерий Кухарешин на сцене и в жизни

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code