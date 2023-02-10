Сваха – профессия особая…

В воскресенье, 12 февраля, прогрессивная общественность будет отмечать Международный день брачных агентств. К слову, только во Всеволожске имеется не менее десятка различных интернет-сообществ, где одинокие на данный момент сердца ищут друг друга.

Несмотря на обилие сайтов знакомств в Интернете, брачные агентства по-прежнему востребованы. И это несмотря на то, что стоимость услуг «посредников Гименея» порой исчисляется сотнями тысяч рублей, а желанный результат – скорый брак – вовсе не гарантирован и даже не является предметом договора сторон.

«Все дело в неистребимой вере наших женщин – а именно женщины составляют практически 90 процентов всех клиентов брачных контор – в то, что, заплатив агентству деньги, они автоматически оказываются на пути, ведущем от знакомства к алтарю, – считает моя сегодняшняя собеседница, опытная сваха Лариса Хаецкая. – Но при этом дамы совершенно упускают из виду, что все эти конторы – коммерческие структуры, главная цель которых – зарабатывание денег, а вовсе не устройство чужих судеб».

Брачная коммерция

Сама Лариса давно работает на рынке брачных услуг, ее имя, как говорится, «широко известно в узких кругах». Формально она – индивидуальный предприниматель, фактически же – профессиональная сваха, «заполучить» которую мечтают многие потенциальные женихи и невесты Санкт-Петербурга и его окрестностей.

– Лариса, а разве твоё ИП – не та же коммерческая структура? Насколько я знаю, ты работаешь не бесплатно…

– Разумеется, я беру с клиентов деньги. Но в словосочетании «индивидуальный предприниматель» я делаю упор на первое слово – моя работа «штучная», кропотливая, тянущаяся порой годами. Ко мне часто приходят люди, имевшие опыт общения с несколькими брачными агентствами, но так и не достигшие успеха. А почему? А потому, что я работаю именно на конечный результат, то есть моя цель – брак. Женитьба или замужество. Мне платят именно за это. Здесь кроется принципиальное отличие деятельности брачной конторы от работы свахи.

Мы пойдём другим путём…

– Расскажи, как вообще пришла такая идея – стать свахой?

– Помнишь фильм «Одиноким предоставляется общежитие»? Вот, главная героиня как с меня списана, хоть я в общаге не жила, и замуж вышла в 18 лет за молоденького лейтенантика. В 81-м уехали с мужем служить в Белоруссию. Работала в строительном управлении секретарем, заочно училась на экономиста. На работе коллектив был стопроцентно женский, даже директор – тетка. И все какие-то неустроенные, старые девы да разведенки. А рядом наша военная часть, и мужиков холостых немало, но… как-то не пересекались их пути-дорожки. Стала приглашать девчонок к нам домой, придумывала всякие поводы, чтобы кто-нибудь из друзей моего мужа тоже в это время зашел. И вот, даже не прилагая особых усилий, «выдала» замуж сперва одну, потом другую… Пошел слух, что у меня рука легкая. Помню, начальница вызывает, говорит: «Лара, мне 43 года, я уже старая, а дочке 20, дура дурой, боюсь, выскочит замуж за кого-нибудь из местной шпаны. Помоги, познакомь ее с хорошим парнем из вашей части. А я уж тебя отблагодарю». Ну, рассказывать долго, в общем, я заказ выполнила и перевыполнила – и дочке жениха сосватала, и маме подыскала приличного мужичка, нашего прапорщика со склада ГСМ. Тогда и получила свой первый гонорар – немецкий чайный сервиз «Мадонна».

В начале 90-х муж оставил службу, занялся бизнесом, и мы перебрались в Санкт-Петербург. Я решила продолжить «карьеру» свахи и пойти, как мне тогда казалось, цивилизованным путем – устроилась в Службу знакомств. Там постигло меня глубокое разочарование – работа была скучная, «бумажная», состоящая в основном в обработке анкет и формировании «клиентской базы» из газетных объявлений типа «Молодой бизнесмен познакомится с обеспеченной дамой для встреч на ее территории». Интернета-то в то время не было. Еще в мои обязанности входил обзвон подателей мужских объявлений и разговор примерно такого содержания: «Клиентка нашей службы знакомств, обаятельная, привлекательная и всё, как вы хотели, заинтересована в свидании с мужчиной именно вашего типажа». Если на том конце провода соглашались на встречу, то номер телефона заносился «в базу».

Механизм работы Службы знакомств был чрезвычайно прост – клиентка заполняла анкету, платила оговоренную сумму и взамен получала координаты нескольких более-менее подходящих по возрасту потенциальных кавалеров из нашей «клиентской базы» с заверением в том, что мужчина уже в курсе и с нетерпением ждет звонка. Все. Относительно честный способ отъема денег, как говаривал великий комбинатор. Вы хотели познакомиться – знакомьтесь на здоровье. Через год эта работа мне совершенно опостылела.

Я решила пойти другим путем – стать свахой в истинном смысле этого слова. Помнишь, как в спектакле «Ханума», – грех одному жить, грех холостым быть. Как-то так. Я работаю с людьми только по рекомендациям знакомых, веду одновременно не более двух-трех клиентов. И если уж берусь помочь, то всегда довожу дело до свадьбы.

То ли секта, то ли клуб?

– Ну, сегодня-то брачные агентства наверняка вышли на совершенно другой уровень…

– Разумеется. Уважающие себя брачные агентства имеют в штате психолога, фотографа, массовика-затейника для проведения различных мероприятий, сотрудничают с тренинговыми компаниями, имеют собственный сайт. И еще предпочитают именоваться клубами, что верно по сути – люди приходят туда изначально с целью обрести спутника жизни, но в процессе членства в этом самом клубе зачастую находят удовлетворение в регулярном общении и личностном совершенствовании.

– Как это?

– Да очень просто. Вот смотри – на начальном этапе клиенту предлагают пакет услуг, куда входит, скажем, подробная беседа с психологом, доступ к картотеке на определенный период и два свидания с подходящими партнерами. Это стоит, ну… столько-то тысяч рублей. Не дешево, но вполне так подъемно. Как правило, никто на этом этапе не может начать какие-то отношения, и тогда клиенту предлагается следующий уровень – ко всему означенному выше добавляется, например, изготовление портфолио для размещения на сайте, участие во всех клубных мероприятиях и еще три дополнительных свидания. Стоит это значительно дороже, но ведь и пакет услуг гораздо весомее.

И вот парадокс – возможность выбора в этом деле невероятно осложняет сам выбор, поэтому клиент уже морально готов к покупке следующего, так называемого VIP-пакета услуг. Помимо всего перечисленного, туда могут войти занятия по какой-нибудь соционике с целью визуализации образа будущего избранника, консультация астролога, уроки стилиста и даже прогулка на белом катере в компании олигархов или моделей – я утрирую, конечно, но не слишком. И, естественно, стоит это очень-очень дорого.

Человек живет богатой, насыщенной жизнью – одна визуализация чего стоит, а если у кого-то и возникает ощущение, что денежки потрачены зря, то винить некого – услуги оказаны согласно договору, а марш Мендельсона в финале никто и не обещал. И это, надо сказать, довольно безобидный вариант. Мне встречались люди, прошедшие через брачные агентства, деятельность которых напоминала, скорее, секты. Обласканным и обнадеженным вначале клиентам вскоре начинали агрессивно внушать, что в таком возрасте, с такими внешними данными и непомерными запросами, – а все хотят небедных, умных и красивых, – не то что найти пару, но и нормально жить невозможно. Поэтому необходимо отправиться на специальный тренинг личностного роста, только после прохождения которого могут открыться перспективы счастья в личной жизни. А могут и не открыться, если жадничать и отказываться оплачивать очередной уровень.

– Ужасы ты какие-то рассказываешь… Неужели все так и есть на самом деле?

– Ну, знаешь, предупрежден – вооружен. А кто не верит – пусть проверит. Мне ведь брачные агентства – не конкуренты, у нас клиенты разные, так что наговаривать лишнее на коллег по цеху незачем. Да я и не утверждаю, что прямо все агентства такие, как я описала выше. Но если кто-то столкнется с подобным отношением, почувствует, что его попросту «разводят», – забирайте деньги и бегите, ни к чему хорошему это не приведет.

Любовь нечаянно не нагрянет

– Значит, желающим найти семейное счастье лучше обращаться к свахе?

– Желающим найти семейное счастье лучше не сидеть и не ждать, когда «любовь нечаянно нагрянет», а действовать самостоятельно. Расширять круг знакомств, путешествовать, ходить на выставки и концерты. Записаться в бассейн, пойти на фитнес или в тренажерный зал. Почаще бывать в компаниях, присмотреться к коллегам на работе тоже будет не лишним. Если с вами пытаются познакомиться на улице или в кафе – не шарахайтесь и не возмущайтесь, вполне возможно, что это тот самый, единственный ваш человек. Опять же, Интернет вам в помощь, хотя те, кто «зависает» на сайтах знакомств, ищут, скорее, виртуального общения, нежели реальной встречи.

Ну а обращаться к свахе следует тогда, когда исчерпаны все иные возможности. Или когда у человека реальные проблемы с коммуникативностью – чрезмерная застенчивость, например, скрытые, или наоборот, выраженные комплексы. Ведь невероятная разборчивость иных женихов и невест – ничто иное, как яростно отрицаемый комплекс собственной неполноценности, желание замаскировать свою, часто мнимую ущербность высокими достоинствами партнера.

Понимаешь, сваха – это особая категория в сфере брачных услуг. Это, без преувеличения, почти член семьи на тот период, когда идут поиски жениха или невесты. А длиться поиск может и не один год, серьезно. Я знакомлюсь с родителями или другими родственниками, если они есть, с друзьями клиента, я, по сути, живу его интересами. И когда удается создать достойную пару – а у меня не было случая, чтобы обратившиеся ко мне люди не обрели желаемое, – я получаю огромное моральное удовлетворение.

Беседовала Светлана Завадская

Фото из архива «В.в.»