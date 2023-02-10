Всеволожский Мультицентр разрабатывает программы реабилитации военнослужащих

Мультицентр социальной и трудовой интеграции разрабатывает программы переподготовки для участников СВО по ряду профессий. На базе Мультицентра получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион уделяет большое внимание созданию условий для комфортного возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь. Разрабатываются эффективные механизмы медицинской реабилитации и социальной абилитации.

Одно из важнейших направлений – поддержка бойцов, получивших инвалидность. Для них предусматривается профессиональная переподготовка, которая поможет людям адаптироваться к новым обстоятельствам, оставаясь при этом самостоятельными.

Также командой регионального сервисного уполномоченного прорабатывается возможность внесения категории «Ветеран боевых действий» в федеральную программу «Содействие занятости».