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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский Мультицентр разрабатывает программы реабилитации военнослужащих

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Мультицентр социальной и трудовой интеграции разрабатывает программы переподготовки для участников СВО по ряду профессий. На базе Мультицентра получившие инвалидность ветераны боевых действий смогут пройти обучение необходимым бытовым навыкам, а также получить необходимую психологическую поддержку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, регион уделяет большое внимание созданию условий для комфортного возвращения военнослужащих после боевых действий в мирную жизнь. Разрабатываются эффективные механизмы медицинской реабилитации и социальной абилитации.

Одно из важнейших направлений – поддержка бойцов, получивших инвалидность. Для них предусматривается профессиональная переподготовка, которая поможет людям адаптироваться к новым обстоятельствам, оставаясь при этом самостоятельными.

Также командой регионального сервисного уполномоченного прорабатывается возможность внесения категории «Ветеран боевых действий» в федеральную программу «Содействие занятости».

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