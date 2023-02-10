Всеволожская детская библиотека приглашает на встречу с писателем

19 февраля юные читатели могут встретиться с детским писателем Николаем Бутенко. Автор более 140 книг для детей пишет не только увлекательные истории, но и создает тексты для развития логики и сообразительности.

Мероприятие пройдет во Всеволожской детской библиотеке по адресу: ул. Ленинградская, д. 19 (первый корпус). Юных гостей и их родителей будут ждать 19 февраля к 13.00.

После встречи с автором можно будет приобрести книги писателя с его автографом. Предварительная запись по телефону 8 (813-70) 29-057.

Фото из архива Николая Бутенко