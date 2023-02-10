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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском доме культуры проходит выставка ретрофотографий

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Уникальная коллекция фотографий начала ХХ века доступна посетителям Всеволожского центра культуры и досуга. Выставка продлится до 31 марта.

Кем работал во Всеволожске композитор Исаак Дунаевский? Какой была усадьба Рябово внутри и снаружи в начале ХХ века? Что на самом деле представляет из себя Красный замок у склона горы, и как Всеволожские связаны с костюмированным балом 1903 года? Об этом и многом другом посетителям расскажут фотодокументы, подкрепленные подробным описанием. Выставка ретроснимков расположена в холле на втором этаже и доступна для свободного посещения.

Как отмечают сотрудники Всеволожского ЦКД, фотографии взяты из личного архива семьи Всеволожских. Многие из них ни разу не были опубликованы и будут особенно интересны любителям краеведения.

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