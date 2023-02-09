Ученые Всеволожского района держат на контроле биоразнообразие Ладожского озера

8 февраля – День российской науки. Это праздник академиков, ученых, профессоров и студентов, решивших посвятить свою жизнь исследовательской деятельности. Наша страна дала миру множество уникальных имен и научных открытий. Блестящие ученые известны своими достижениями во всем мире. Ленинградская область придаёт большое значение научным открытиям, поддерживая тех, кто способен развивать отрасль и внести вклад в разработку новых и современных научных достижений.

Получив редакционное задание, написать статью ко Дню науки, не знала, что эта затея приведет меня к полному загадок и тайн Ладожскому озеру. Сразу уточню: именно здесь, в региональном центре эпизоотического и экологического мониторинга, работает мой собеседник, без пяти минут кандидат наук Алексей Романов. Он часто ездит в научно-исследовательские экспедиции по акваториям Ладожского озера и Финского залива, проводит ветеринарно-санитарную экспертизу промысловой рыбы и запускает мальков атлантического лосося в Неву.

Уже в детстве Алексей разводил аквариумных рыбок. Увлечение ихтиологией началось с пираний. Знания множились, навыки крепли, и постепенно юноша вышел на профессиональный уровень. После того как молодой ученый получил специальность в Ветеринарной академии, он стал работать над изучением водного биоразнообразия. В частности, ведёт исследования рыб и их среды обитания. Одновременно проводит ветеринарно-санитарную экспертизу промысловых рыб.

– Вот, посмотрите, это разные паразиты: трематоды, диплозооны, цестоды и другие нежелательные для здоровья людей находки, – демонстрируя небольшие стеклянные колбочки, рассказывает собеседник. – Нашли их в плотве, окуне, сиге, леще, во всеми любимой корюшке и других рыбах. Но не надо беспокоиться! При термической обработке и заморозке вся «нечисть» погибает. Интересная деталь: в организме любой рыбы должны быть паразиты. Это как червячок в яблоке. Если он в нём появился, значит фрукт без химикатов. Но всё должно быть в разумных пределах.

75 дней в акваториях

Благодаря сотрудничеству со Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и Институтом озероведения РАН в прошлом году молодой ученый принял участие в семнадцати экспедициях.

– Рейсовый период только за прошлый год составил 75 дней, – отмечает Алексей Романов. – Это почти всё лето на корабле. Район исследования охватил всю акваторию Ладожского озера как в пределах границ Ленинградской области, так и Республики Карелия, на Свирской губе в Онежском озере. В этих местах мы изучали и водные, и биологические ресурсы. Во время комплексных наблюдений проводился отбор проб воды. Выполнялось зондирование водной толщи с помощью океанографического и многопараметрического зондов для получения мгновенных экспресс-данных. Рыбы – индикатор качества воды. Поэтому мы уделяем особое внимание их токсикологическому и патологоанатомическому состоянию.

Как рассказывает молодой ученый, в акватории Волховской и Шлиссельбургской губы было исследовано свыше 260 проб рыб. Среди них судак, лещ, окунь, плотва, сиг и другие особи.

– Изучая печень рыб, в некоторых случаях обнаружили повышенное содержание цинка, калия и меди, – продолжает собеседник. – Подобные процессы косвенно указывают на неблагоприятные условия среды обитания. За несколько лет экспедиций мы определили самые сложные районы. К таковым относится акватория Волховской губы. Там надо постоянно контролировать ситуацию. Как говорят, держать руку на пульсе. Да, безусловно, сейчас все это не носит системного характера и не является критичным. Просто есть места с антропогенной нагрузкой. Во время экспедиции мы пришли к выводу, что острая токсичность вод отсутствует, а значит, угрозы для обитателей Ладожского озера нет. Зато самыми чистыми оказались воды в районе острова Мантсинсаари, устья Свири, залива у полуострова Рауталахти и Владимирской бухты.

Знакомьтесь: ладожский чёрт

– В последнее время постоянно говорят о глобальном потеплении. «Может ли случиться так, что некоторые виды рыб исчезнут из Ладожского озера, а их место займут новые, экзотические обитатели?», – интересуюсь у исследователя.

– Нет, – однозначно отвечает он. – Это отдельная большая тема для дискуссии. Поговорим как-нибудь в другой раз. А вот в природные аномалии и загадки я верю. Думаю, что лох-несское чудовище существует. В одной из экспедиций в наши сети попался «ладожский чёрт»: неизвестное и очень странное существо. Ладожское озеро с древнейших времен овеяно тайнами. Эх, не зря про наши воды сложено много легенд. О странном трубном звуке, который напоминает чем-то грозу и молнию из подземного водного царства, названную ладожской бронтидой, говорят уже несколько веков. Таинственное озеро…

Постепенно переходим к теме кормления рыб.

– У каждой особи свои вкусовые предпочтения, – рассказывает о меню Алексей. – Аквариумные «жители» едят одно, промысловые – другое. На предприятиях обычно кормят специализированными кормами. Хочу рассказать, что в рамках работы по восстановлению водных биологических ресурсов за год в деревне Островки в Неву было выпущено 193 тысячи мальков атлантического лосося. Помимо этого, в акватории Ладожского озера, в Осиновце, в воду выпустили 15 тысяч сеголеток сига.

Молодой ученый Алексей Романов искренне удивляется, что сейчас научные труды за выпускников пишет искусственный разум. Однако нежелание молодых постигать трудности науки, скорее, не замкнутый круг, а еще кольцо, которое можно разорвать.

– Мне очень нравится моя работа, частые экспедиции и изучение нашей акватории, – искренно говорит собеседник. Исследовать – это не просто интересно, а занимательно и увлекательно, к тому же можно совершить новые открытия. Сейчас я пишу диссертацию на тему эколого-токсикологического состояния южных районов Ладожского озера. Цель – обеспечить экологически благоприятное состояние изучаемых акваторий. Кстати, каждый год у нас, на Ладоге, проходит семинар «Здоровая рыба в чистой воде», где выступают известные ученые, которые делятся опытом.

Ирэн ОВСЕПЯН