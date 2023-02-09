Участники литературного объединения «Рубцовский центр» выступили в «Приютино»

В музее-усадьбе «Приютино» состоялась встреча участников литературно-музыкального салона «Родник» и литературного объединения «Рубцовский центр».

Встреча в этом мемориальном месте была вовсе не случайной. Именно здесь в 1954 – 1955 годах жил и творил поэт Николай Рубцов, чьё имя вот уже 30 лет носит это творческое сообщество.

На правах хозяйки встречу открыла руководитель «Родника», заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская, после чего гид-экскурсовод Всероссийского музея им. А.С. Пушкина, член Союза писателей России Наталья Аляева настроила собравшихся на «лирический лад», исполнив вальсы Александра Грибоедова и песню «Приютино» на стихи всеволожского поэта Сергея Васильева.

Руководитель «Рубцовского центра» Любовь Федунова рассказала об истории его создания, после чего её соратники – член Союза писателей России, вице-президент Петровской академии наук и искусств Андрей Антонов, Людмила Баранова, Евгений Небов, Елена Емальтынова и Сергей Бугаев – с большим чувством читали стихи Пушкина, Тютчева, Горбовского, Рубцова и других поэтов.

Не остались в долгу и наши поэты. Перед собравшимися выступили: Олег Мохов, Галина Гальцинова, Людмила Павлова, Нина Богуля и Владимир Шемшученко.

Вспомнили и об ушедших в мир иной поэтах: Анатолии Голеве, Татьяне Рева, Альберте Яськове, Николае Тамби…

Собравшиеся тепло поблагодарили сотрудников Музея-усадьбы «Приютино» за гостеприимство и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество.

Владимир КАМЫШЕВ