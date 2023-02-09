Предприниматели Всеволожского района знакомятся с налоговым режимом для самозанятых

Во Всеволожском Фонде поддержки предпринимательства рассказали, как стать самозанятым. Наш район по-прежнему впереди по росту числа тех, кто предпочитает этот выгодный налоговый режим.

– У самозанятых очень привлекательная специфика: ее основная особенность – отсутствие обязательных взносов, – информирует руководитель Фонда Ирина Кондратьева. – Платежи в Пенсионный фонд и ФОМС добровольные. Единственный налог на профессиональный доход – НПД, ничтожно мал. Его ставка 4% от операций с физлицами, 6% – с юридическими организациями. Вдобавок индивидуальные предприниматели, работающие пару месяцев или несколько дней в году, платить НПД будут только по факту. Ранее раскошеливаться на взносы приходилось круглый год.

– Работаю как специалист по рекламе в социальных сетях, – говорит самозанятая Елена Кузина. – Этот налоговый режим дал мне больше возможностей и перспективы для развития. Основная задача нашего бизнеса – продвигать бренд Всеволожского района не только в Ленинградской области, но и в Петербурге.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Всеволожского фонда поддержки предпринимательства