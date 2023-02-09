Жильцы муринского долгостроя получили ключи от своих квартир

Дольщики жилого комплекса на Петровском бульваре смогут справить новоселье. Госстройнадзор ввел в эксплуатацию третью очередь ЖК «Территория» от ГК «Лидер». Предыдущие две были сданы в июле прошлого года. Всего в ЖК четыре очереди.

Свои проблемные квартиры жильцы получили благодаря слаженной работе правительства Ленинградской области, компании-застройщика объекта и прокуратуры региона. Строительство ЖК «Территория» стартовало в 2014 году. Согласно проекту, помимо многоэтажек на земельном участке собирались построить детский сад на 100 мест и двухэтажный детский театр.

Строительство планировалось завершить в 2019 году. Однако по факту жильцы получили квартиры только сейчас, после вмешательства областного правительства и прокуратуры.

Отметим, что только в прошлом году из реестра проблемных объектов в Ленинградской области удалось исключить 102 дома. Всего в регионе 142 проблемных объекта. Большинство из них, а это 93, – во Всеволожском районе.

– Наш регион вошел в «зеленую зону» по решению этой проблемы, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», ответил на пресс-клубе губернатор Александр Дрозденко. – Мы попали в Топ-5 эффективных регионов страны.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото строительного комитета ЛО