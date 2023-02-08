Пятый корпус проблемного ЖК «Чистый ручей» введен в эксплуатацию

В этом году около 500 дольщиков пятого корпуса ЖК «Чистый ручей» получат ключи, которых ждали с 2016 года. Это второй проблемный объект, доставшийся Ленинградской области «в наследство» от компании «Петрострой».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, строительство было возобновлено в феврале прошлого года. За это время Дирекция доработала проектную документацию, восстановила кровлю дома, заменила значительную часть неисправных коммуникаций, фасады, окна, установила лифты, провела отделку и много другое. Сложнее всего было подключить дом к внешним коммуникациям — их по договоренности с региональным правительством в ускоренном порядке проложил другой застройщик в рамках реализации своего проекта.

В настоящий момент к вводу в эксплуатацию готовится еще один проблемный жилой комплекс от ГК «Петрострой», завершенный Ленинградской областью за счет привлеченных инвестиций — второй корпус ЖК «Северный вальс».

Строительство жилого комплекса в 2016 года начала проблемная компания «Петрострой», признанная банкротом. В августе 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило работы за счет привлеченных инвестиций. Техзаказчиком строительства выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области. Ранее организация завершила строительство секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», где зарегистрированы 482 дольщика.

По материалам пресс-службы правительства ЛО