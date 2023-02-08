Дорасти до «Радуги» и увидеть небо в алмазах!

Детский Образцовый хореографический коллектив – ансамбль «Радуга» в минувшем году встретил свой 30-й день рождения. Юбилей отметили в конце января этого года в одном из самых лучших концертных залов Санкт-Петербурга «Карнавал», в историческом Аничковом дворце. И даже многое повидавший на своем веку дворец, ставший настоящей меккой детства, то есть Дворцом детского и юношеского творчества, был приятно удивлен.

Зал был полон, ложи блистали, концерт, длившийся три часа, прошёл на одном дыхании, и зрители долго не отпускали юных артистов. Не юных – тоже. Специально для юбилейного концерта был восстановлена композиция «Сохрани, земля!», в которой приняли участие ветераны «Радуги» много лет назад «повесившие пуанты на крючок». Коллектив знают и любят в деревне Колтуши, где он появился 30 с лишним лет назад. Возглавила его выпускница Ленинградского культпросветучилища Ирина Титова, страстная любительница бальных танцев; человек увлеченный и талантливый настолько, что стар и млад приходили в старый деревянный клуб посмотреть на её танцы. Люди и уговорили Ирину Владимировну организовать кружок танцев. Она согласилась, а название придумывали все вместе.

«Я начинаю путь»!

– Радуга всегда появляется после грозы, – говорит Титова. И всегда считалось: увидеть радугу – это к счастью. А наши детки дорастают до большой «Радуги» из маленькой «Радужки», куда их приводят мамы с трех лет. Нынче мы на нашем юбилейном концерте 30 воспитанников «Радужки» перевели в большой состав. Счастливы были их родители, их бабушки и дедушки, потому что сейчас уже мои самые первые выпускники выросли и приводят своих внуков в наши коллективы. И они начинают в «Радужке», подрастают, учатся всему и переходят в «Радугу», а потом некоторые даже выбирают танцы своей профессией, но в любом случае это бесследно для них не проходит. Они вырастают людьми чувствующими, умеющими передать самые разные эмоции, понимающими прекрасное начало в жизни. А мы им помогаем выбрать этот путь.

Кстати, юбилейный концерт «Радуги» так назывался: «Я выбираю путь». Помните слова этой замечательной песни? «От чистого истока в прекрасное далеко, в прекрасное далеко я начинаю путь». «Радуга» – тот самый чистый исток для маленьких жителей Колтушей. Долгие годы этот хореографический коллектив остается единственным детским коллективом, куда можно было привести ребёнка, будучи уверенным, что он найдет здесь всё, что составляет радость детства: заботу, любовь, заинтересованность в развитии и дисциплину. Да, «Радуга» – визитная карточка деревни, особенная гордость и любовь его жителей. И конечно, это заслуга бессменного руководителя коллектива – заслуженного работника культуры РФ И.В. Титовой.

Даже краткий перечень наград, заслуг и достижений коллектива за эти три десятилетия внушает огромное уважение: Образцовый детский коллектив –ансамбль «Радуга» – неоднократный лауреат и обладатель Гран-при российских и международных конкурсов. Где они только не танцевали! В лучших Дворцах культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в БКЗ «Октябрьский», в Театре сатиры и Театре музыкальной комедии, в «Гигант-холле» и Концертном зале «Карнавал». Коллектив представлял нашу область в Москве и Сочи, в Севастополе и Одессе. Был полноправным представителем России в Болгарии и Тунисе, в Финляндии, Италии и Испании.

«Оригинальный авторский почерк», «ярко и неординарно выраженная тема патриотизма и любви к Родине», «высокий профессионализм коллектива» – вот краткое изложение текстов грамот, благодарностей и дипломов, которые висят по стенам крохотного кабинета Ирины Владимировны.

Построить дом для «Радуги»

Я думаю, стоит поговорить сейчас о роли личности в истории отдельно взятого коллектива. Мы знакомы с Ириной Титовой точно больше десяти лет, и некоторые перипетии судьбы звездного коллектива мне известны не только с её слов.

У нее, как у директора Колтушской централизованной клубной системы и художественного руководителя Образцового детского ансамбля, все эти годы не было своего кабинета. Это – первый. У ансамбля практически все 30 лет не было репетиционного зала и своей сцены. В далекие теперь уже 90-е годы, на заре перестройки, в Колтушах горело всё: амбулатория в бывшем барском доме, аптека в старинном доме, школа и деревянный Дом культуры тоже заполыхал. Старожилы Колтушей помнят этот деревянный очаг культуры, изначально бывший Домом трезвости, где любил попить хорошего чая лауреат Нобелевской премии, великий ученый физиолог Иван Павлов.

И вот мы сидим с Ириной Владимировной в её маленьком кабинете, за стеной в огромном танцзале репетирует с «Радужкой» её дочь Анастасия, и мы слышим, как она отбивает ритм: «Раз-два-три, раз-два три!» Мы сидим и говорим о том, что очень многое рождается и утверждается вопреки обстоятельствам, когда, казалось бы, всё против тебя: нет репетиционного зала, нет станков, нет гардероба для хранения костюмов. И если пустят на репетицию в детский сад – хорошо, а если пустят в школу – ещё лучше, но случалось, что помещение было такое маленькое, что Титовой приходилось забираться на шкаф и оттуда руководить художественным процессом. Тем не менее, коллектив раз за разом побеждал на конкурсах, в том числе на международных, получал звания и награды, и родители почитали за большую удачу, если Титова брала их чадо в свой, кстати, бесплатный коллектив. В некоторые годы в «Радуге» и в «Радужке», которую взяла в руки дочь Ирины Владимировны –Анастасия Титова, занималось до двухсот детей. Сейчас поменьше.

– 120 человек где-то у нас сейчас, – рассказывает Ирина Владимировна. – Колтуши выросли, расстроились невероятно! Деревня якобы Старая, а в этой Старой новые дома до 17 этажей. И через дом в подвальчике либо пляшут, либо в театр играют с детьми. Это, с одной стороны, хорошо, рядом с домом. Правда, все платно. Но родители не хотят заморачиваться, возить ребёнка далеко. А «Радуга» – она не в жилой зоне, к нам ещё доехать надо. И хочу сказать огромное спасибо главе нашей администрации Эдуарду Михайловичу Чирко. Несколько лет назад он пообещал, что у нас будет своё помещение. Слово сдержал. И в этом здании, где и «Тележка», и «Перекресток», нам выделили и оборудовали в полном соответствии с нашими требованиями репетиционный зал, огромную гардеробную и даже кабинет мне. Мы сами выбирали зеркала, подбирали нужный нам линолеум для пола, особой прочности. И у нас появился, наконец-то, свой дом.

Тут Ирина Владимировна задумывается. Может, думает о превратностях судьбы, о том, что в преодолении обстоятельств есть смысл. Закаляется характер, человек готов жертвовать чем-то второстепенным во имя главного.

– А что главное для вас? – спрашиваю Титову. Ответ ожидаем.

– «Радуга» есть, «Радуга» живёт и дарит радость очень и очень многим людям. В нашу жизнь приносит радость и смысл. Я вырастила себе смену. Самое интересное, что Анастасия, моя дочь, получила ведь образование экономиста, но танцы пересилили, потому что она с детства танцевала, как и сын – Володя. И Анастасия сейчас – профессиональный хореограф, уже 20 лет со мной рука об руку. Володя с нами тоже был готов выйти на юбилейном концерт на сцену, вспомнить всё, что знает. А в детстве, он ещё под стол пешком ходил, сидит, смотрит все наши репетиции, а вечером дома мне: «Мама, а хочешь я тебе за девочку станцую, а вот этот танец я тоже запомнил». В общем, танцы по жизни со мной.

Танцы в полете во сне и наяву

Так вот, Анастасия Александровна Титова, её дочь, всех троих своих детей, как в шутку говорит Ирина Владимировна, родила в танце». Рожаем и танцуем. К юбилейному концерту готовимся. Репетиция за репетицией, прогон за прогоном. Она до последнего ходила на репетиции, через неделю после родов уже танцевала. И это наш третий, Ванюшка, ему два месяца, и он с танцами познакомился до своего рождения.

Ваня спит, пушкой не разбудить, даже под слаженный топот многих ног. Аня, самая старшая, шести с половиной лет, желая привлечь к себе внимание, показывает достижения: ходит колесом, садится на шпагат, крутит сальто и танцует на носочках. Только средний, Даниил, демонстрирует незаурядные голосовые данные, перекрывая даже музыкальную фонограмму. Певцом, наверное, будет, – шутим мы дружно.

А в репетиционном зале одна картина сменяется другой. Вот в «Узеньком переулочке» (так и называется этот задорный, яркий танец!) встретились парни и девушки. И в стремительном полете один из солистов подхватывает девушку, несёт её в этом полете, и уже засматривается на другую, или она на него – ярко, задорно, удивительно профессионально. И вот уже песня о России набирает силу, и рисунок танца меняется – появляется ширь и глубина, внутренняя динамика и красота движений. Каждый танец неповторим, непохож на другой, а их в арсенале «Радуги» более 60-ти, но при этом творческий почерк Титовой не спутаешь ни с каким другим.

– Есть такое понятие, как стиль, – говорит Ирина Владимировна и по ходу дела читает мне небольшую вводную лекцию по истории танца, – и хотя мы в последнее время, бывает, что и заказываем новый танец приглашенным хореографам, они знают наши требования. Более того, очень часто это совместное творчество, когда они создают общий рисунок танца, а мы бесконечно дополняем, улучшаем и усложняем. Придумали танец – посвящение России, русским женщинам, назвали «Недосказанное», сразу решили, что девушки наши выйдут на сцену босиком – образ великой босоножки Айседоры Дункан сразу всплывает, правда? Это ведь она была пионером этого образа свободной, сильной женщины. А танец, который мы назвали «Плен» решен в таком ключе, что по ходу танца освобожденные из плена мгновенно скидывают свои арестантские робы, и картина свободы подтверждается яркими красками их костюмов. Как мы это делаем? Это один из наших секретов.

А многие секреты рождаются в ночи. Ирина и Анастасия признались, что самое главное творчество у них зачастую начинается после всех репетиций. Далеко за полночь. В бесконечной переписке и картинках: посмотри, как тут решено, а вот костюм должен быть такой, нет, такой, – в общем, такие полеты в танце во сне. А потом – и наяву.

…Через два дня после нашей встречи в Свято-Духовском центре Александро-Невской лавры детский хореографический коллектив «Радуга» принимал участие в концерте, посвященном памяти выдающегося священника Василия Ермакова. Станцевали и «Плен», потому что отец Василий был в плену, и «Недосказанное» – это поэма-посвящение России, которую отец Василий любил больше жизни, – и зал, как всегда, принимал юных артистов из Колтушей «на ура».

А я вспомнила слова, которые мне сказали до репетиции и после репетиции старшие ребята из «Радуги» – Максим Захаров, Матвей Смирнов, Борис Наумов и Егор Казаров, девушки – Ульяна Пронина, Полина Денина, Мерья: «Вы обязательно напишите, что «Радуга» – это не только школа танцев. Это семья. Настоящая, большая, интересная и дружная, хотя и не без проблем. В любой семье есть проблемы. Важно как они решаются. У нас они решаются по уму и по сердцу. Мы любим «Радугу». Так и напишите. Это навсегда прекрасная страница нашей жизни.

Что ж тут добавить? Хотя добавить можно много чего. О том, как сложились судьбы вчерашних выпускников «Радуги», как вместе и дружно преодолевали проблемы и оставались верны себе и призванию. А призвание наше, – ещё раз подвела итог нашему разговору Ирина Титова – в том, что если люди уходят с наших концертов чуть счастливее, чем были до того, – значит, мы молодцы. Мы на правильном пути.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото из архива Ансамбля «Радуга»