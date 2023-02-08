Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко провел «прямую линию» с жителями

В минувший понедельник, 6 февраля, прошла традиционная «прямая линия» губернатора Александра Дрозденко с жителями 47-го региона. Трансляция велась из студии ЛетТВ-24, наблюдать за эфиром мог каждый желающий.

Губернатор не только ответил на многочисленный вопросы ленинградцев, но и принял ряд оперативных решений и отдал конкретные поручения по устранению озвученных проблем. Для того чтобы максимально сократить время рассмотрения обращения, в работе «прямой линии» в онлайн-формате задействованы главы администраций муниципальных образований, на связи – руководители профильных комитетов и ведомств.

Два звонка поступило из Всеволожского района. Представитель обманутых дольщиков ЖК «Чистый ручей» в Сертолово дозвонился на прямую линию губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, чтобы узнать о судьбе недостроенных корпусов.

Глава региона рассказал, что по седьмому корпусу будут выплачены компенсации. Возможно, шестой корпус будет достроен, но вероятнее всего дольщикам также выплатят компенсации. Дрозденко отметил, что проблемы с обманутыми дольщиками в регионе планируется решить до конца года.

Второй звонивший из Всеволожского района пожаловался на проблемы с газификацией. Житель коттеджного поселка «Лесная Усадьба» под Всеволожском рассказал об отсутствии газа, хотя газопровод туда уже провели.

Представитель инициативной группы поселка рассказал, что по поселку уже сделали разводку газа и врезку в газопровод. Он попросил уточнить проблему, по которой газификация никак не завершается.

Предполагается, что процесс догазификации застопорился на этапе бумажных согласований. Глава Ленобласти подключил к решению проблемы комитет по ТЭК, новым руководителем которого назначен Сергей Морозов, а также представителей «Газпрома».

Подготовила Светлана Завадская