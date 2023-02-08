Во Всеволожске прошла встреча с родственниками участников СВО

Во Всеволожской администрации прошло заседание штаба по оказанию помощи семьям и родственникам участников Специальной военной операции. На дискуссии представители власти подробно ответили на все вопросы жен и матерей ребят, которые находятся в зоне СВО.

Информации в разных источниках много. Но совсем другое дело, когда власть и народ слушают и слышат друг друга.

– Такие встречи позволяют узнать о всех мерах государственной поддержки на местах, – говорит руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Алла Левина. – Сегодня в социальных сетях много всяких фейков, обмана, лжи. А на заседании можно услышать информацию из первых уст. Много вопросов было по социальным выплатам. Ведь меры поддержки для всех семей разные. Всё зависит от статуса военнослужащих. Люди спрашивали о компенсации ЖКХ, о том, как отправить детей в лагерь. Я не понаслышке знаю, что такое военные городки, переезды с места на место, военные тревоги, что такое известия о гибели друзей и знакомых. Есть такая профессия – Родину защищать, но есть ещё более трудная профессия – быть женой и матерью военнослужащего!

Представители автономной некоммерческой организации «ВсевЖенсовет» также стали участниками заседания и рассказали о деятельности Женсовета. Организация разработала и представила проект «Женщины Zа Россию! Поддержка семей участников Специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации». Инициатива победила в конкурсе проектов и стала грантополучателем средств из бюджета Всеволожского района, что дало возможность расширить направления деятельности в том числе для поддержки военнослужащих и их семей.

Проект направлен на предоставление адресной поддержки в виде социально-бытовой, психологической, юридической, рекреационной, медицинской могут семьям участников Специальной военной операции и гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации. Уже сейчас можно получить консультации юриста и психолога, активно ведётся деятельность по поддержке семей.

– Повестка заседания оперативного штаба по оказанию помощи семьям и родственникам лиц, проходящим службу в зоне проведения Специальной военной операции, была насыщена самыми актуальными вопросами, – поделился после встречи в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Низовский. – Вопросы обсуждались самые разные. Разговаривали о мерах социальной поддержки семьям военнослужащих об оказании помощи мобилизованным и разбирали частные ситуации… Отдельно хочу поблагодарить наших женщин из местного отделения «Союз женщин России» за активную, непрерывную работу в рамках проекта «Женщины Za Россию!», организовавших не только помощь нашим бойцам, но, что особенно важно, – психологическую поддержку женам тех, кто исполняет свой долг вдали от дома.

В феврале Женсовет проведет встречи с семьями участников Специальной военной операции по следующему графику:

11 февраля с 15.30 до 17.30 в п. Бугры по адресу: ул. Шоссейная, д. 7а (АМУ «КДЦ Бугры», актовый зал);

15 февраля с 17.30 до 19.30 в гп Янино-1 по адресу: ул. Шоссейная, д. 46 (МБУ Янинский КСДЦ, актовый зал).

Контактные данные: АНО «ВсевЖенсовет», адрес: Всеволожск, Дорога жизни, 20, тел. 8 921 370-41-38.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН