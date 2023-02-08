Ветеринары Ленобласти поделились фото первых вакцинированных пациентов
Специалисты государственной ветеринарной службы Ленинградской области поделились фотографиями своих пушистых пациентов, которые посетили лечебницы для своей первой вакцинации.
Хозяева приводили на процедуру как собак, так и котят – квартирные котики хоть и меньше контактируют с окружающей средой, но также нуждаются в защите.
– Первая прививка щенкам и котятам проводится в возрасте 2 месяцев – именно в это время начинает снижаться воздействие материнского иммунитета, и повышается опасность заражения, – рассказали специалисты.
Напомним, что с госветслужбах доступна услуга по бесплатной вакцинации против бешенства. Врачи используют отечественный препарат «Рабикан», который соответствует всем нормам и стандартам качества.
Фото управления ветеринарии ЛО