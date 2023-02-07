Фонд защиты прав дольщиков устранит дефекты в новых корпусах «Щегловской усадьбы»

Зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский встретился с новоселами ЖК «Щегловская усадьба» и поручил Фонду защиты прав дольщиков устранить дефекты, выявленные в первый месяц эксплуатации новых корпусов.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, в части квартир жилого комплекса обнаружилась некорректная работа системы отопления после заселения граждан – горячая вода из труб не проходит в батареи. По поручению Евгения Барановского региональный фонд устанавливает новые насосы, чтобы увеличить давление в трубах.

«Я поддерживаю связь со многими дольщиками даже после того как их права были восстановлены. Вчера мне начали поступать жалобы на то, что утром в квартирах резко похолодало. Как правило, такие дефекты дают знать о себе в первые полгода после ввода. Приехали и убедились, что в части помещений одного из четырех корпусов батареи действительно холодные, хотя трубы в ряде квартир горячие. Поручил установить дополнительные насосы, чтобы решить проблему за сутки. Устранить дефекты должен подрядчик. Сегодня его задача решать проблемы, на которые указывают дольщики, быстро и слаженно в рамках гарантийных обязательств», – рассказал Евгений Барановский.

Также глава строительного блока поручил Фонду привлечь специализированную организацию, чтобы купировать появление плесени и устранить существующие очаги, которые выявили в 18 квартирах из 450, а также установить новые плафоны освещения в коридорах, убрать остатки строительного забора на границе участка. Действующей на объекте управляющей компании настоятельно рекомендовано усилить работу по информированию жильцов о возможных коммунальных работах, а также организовать охрану помещений, дольщики которых еще не получили ключи.

По материалам пресс-службы строительного комитета ЛО