Лыжный марафон «ToksovoCup» собрал рекордное количество участников

4 и 5 февраля состоялся очередной лыжный марафон «ToksovoCup». Он проходил на трассах в районе поселка Токсово.

В этом году традиционный спортивный праздник собрал рекордное количество участников. На старт вышли 1350 лыжников от 12 до 75 лет из 34 регионов России, Казахстана и Словакии. Кроме спортсменов-любителей в гонках участвовали член национальной сборной, чемпион России и мира Ермил Вокуев и чемпионка мира, биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.

В субботу, 4 февраля, проходили заезды свободным стилем на дистанции 51 км, 34 км и 10 км. В воскресенье, 5 февраля, на лыжню вышли приверженцы классического стиля. Они соревновались на дистанции 34 км и 10 км в формате масс-старта.

На разных дистанциях можно было видеть и жителей Всеволожского района. В своих возрастных категориях золотые медали лыжного марафона завоевали Павел Петров, Александр Шишпанов, Марина Березина, Раиса Макарова и Ольга Савойская. «Серебро» добыли Элина Зайцева, Юлия Яковлева и Сергей Лукин. Бронзовых наград удостоились Николай Хомицкий, Михаил Быстряков и юная Валерия Хомицкая.

В массовом заезде на 34 км участвовало 333 лыжника. Здесь в абсолютном зачете третьим финишировал Александр Шишпанов, четвертым Павел Петров, Николай Хомицкий шестым, а Сергей Лукин Сергей одиннадцатым.

Александр СОРОКИН

Фото лыжного марафона «ToksovoCup»