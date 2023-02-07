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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Лыжный марафон «ToksovoCup» собрал рекордное количество участников

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4 и 5 февраля состоялся очередной лыжный марафон «ToksovoCup». Он проходил на трассах в районе поселка Токсово.

В этом году традиционный спортивный праздник собрал рекордное количество участников. На старт вышли 1350 лыжников от 12 до 75 лет из 34 регионов России, Казахстана и Словакии. Кроме спортсменов-любителей в гонках участвовали член национальной сборной, чемпион России и мира Ермил Вокуев и чемпионка мира, биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт.

В субботу, 4 февраля, проходили заезды свободным стилем на дистанции 51 км, 34 км и 10 км. В воскресенье, 5 февраля, на лыжню вышли  приверженцы классического стиля. Они соревновались на дистанции 34 км и 10 км в формате масс-старта.

На разных дистанциях можно было видеть и жителей Всеволожского района. В своих возрастных категориях золотые медали лыжного марафона завоевали Павел Петров, Александр Шишпанов, Марина Березина, Раиса Макарова и Ольга Савойская. «Серебро» добыли Элина Зайцева, Юлия Яковлева и Сергей Лукин. Бронзовых наград удостоились Николай Хомицкий, Михаил Быстряков и юная Валерия Хомицкая.

В массовом заезде на 34 км участвовало 333 лыжника. Здесь в абсолютном зачете третьим финишировал Александр Шишпанов, четвертым Павел Петров, Николай Хомицкий шестым, а Сергей Лукин Сергей одиннадцатым.

Александр СОРОКИН
Фото лыжного марафона «ToksovoCup»

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