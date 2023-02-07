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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Жители Всеволожского района выбирают благоустройство

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В Ленинградской области продолжается онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства. В нем участвуют 130 населенных пунктов с численностью населения свыше тысячи человек. 

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рейтинговом голосовании уже приняли участие свыше 60 тысяч ленинградцев. Отдать голос можно на портале Центра компетенций вМесте47.рф до 16 февраля. Итоги голосования будут опубликованы в конце месяца.

Напомним, что территории-победители смогут претендовать на участие в программе «Формирование комфортной городской среды» на будущий год. В рамках данного проекта в 2023 году будут благоустроены 106 общественный территорий региона.

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