В Сертолово готовится к выпуску городской путеводитель

В понедельник, 6 февраля, в конференц-зале МФЦ собралась организационная комиссия, которая будет разрабатывать путеводитель экскурсионных программ по городским историческим и патриотическим местам.

В заседании приняли участие заместитель председателя Совета депутатов МО Сертолово, почётный житель города Николай Гайдаш, депутат, директор культурно-спортивного центра «Спектр» Марина Матусевич, депутат, почётный житель города Владимир Веселов, начальник отдела местного самоуправления администрации МО Сертолово Елена Миллер, педагоги городских школ.

В ходе первого заседания комиссия рассмотрела важные вопросы, связанные с наполнением и реализацией проекта. Участники мероприятия и члены комиссии предлагали и обсуждали различные идеи и предложения. В результате дискуссий было принято решение, что этот очень важный городской проект обязательно будет реализован в ближайшее время.

Современная история города Сертолово ведёт отсчёт с 1936 года, когда за несколько лет до начала советско-финской войны на месте бывшей ингерманландской деревни Сиротала были построены первые здания военного городка, призванного охранять северо-западную границу Советского Союза. В настоящее время в городе проживает более 70 тысяч человек, и по сей день среди его населения много военнослужащих. Сертолово имеет свою богатую историю, множество памятных мест, воинских захоронений, мемориалов, улиц, названных в честь Героев Советского Союза и России, региональных памятников, которых на данный момент на территории муниципального образования насчитывается четыре.

Историю и традиции надо хранить и приумножать, и для того, чтобы не утратить связь поколений, сохранить память о героизме, доблести и мужестве нашего народа, вставшего плечом к плечу на защиту нашей Родины, было решено аккумулировать всю информацию о Сертолово в виде патриотического путеводителя. По его маршрутам можно будет проводить экскурсии для школьников, ветеранов, представителей предприятий и общественных организаций, жителей и гостей города.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Анны ГРЕНЬ