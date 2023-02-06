Юные сертоловчане познакомились с профессией фотографа

В конце января талантливая и творческая молодёжь города Сертолово собралась в конференц-зале МФЦ, где состоялся мастер-класс под названием «Профессия: фотограф». С молодыми людьми, мечтающими освоить эту интересную и творческую специальность, секретами мастерства поделились профессионалы своего дела – Елена Хоррманн и Николай Кисличко.

В мероприятии приняли участие активисты медиацентра «ТРИ КИТА» Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия Сертолово», Волонтëрского движения «Созвездие» и сертоловской организации «Волонтёры Победы».

«Как «держаться на плаву» и всегда быть востребованным фотографом?», «Где искать вдохновение?», «Как научиться делать качественный контент?» – на эти и многие другие вопросы юным фотографам ответили гости встречи. Мероприятие оказалось полезным, и ребята узнали много интересного из мира фотографии как вида искусства, что позволит им в дальнейшем совершенствовать своё мастерство.

Сегодня фотография является не только возможностью остановить момент, но и позволяет раскрыть новый смысл в обыденном. Со стремительным распространением цифровых технологий фотографировать может практически каждый, однако спрос на профессионалов фотодела не упал, а мастерство только усложняется.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Петра КУРГАНСКОГО