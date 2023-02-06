В Мурино открылась детская поликлиника

Новое амбулаторно-поликлиническое учреждение расположено в пристройке к жилому дому на Воронцовском бульваре, 21. С сегодняшнего дня поликлиника может принимать до 400 маленьких пациентов в день.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в медучреждении прием ведут педиатры, невролог, офтальмолог, ЛОР, кардиолог, эндокринолог, стоматолог и гастроэнтеролог. Здесь также проводятся вакцинация, УЗИ-диагностика и медицинский массаж.

«Поликлиника стала новым структурным подразделением Токсовской больницы. За время медицинского лицензирования больнице удалось решить кадровый вопрос, и в поликлинике готовы вести прием все необходимые специалисты. Новое здание приспособлено для маломобильных групп населения, врачебные кабинеты комфортные и оснащены всем необходимым медицинским оборудованием», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

При этом открытие новой поликлиники не отменяет работу отделения на Воронцовском бульваре, 17. По этому адресу педиатры будут вести неотложный прием детей с признаками инфекционных заболеваний.

Напомним, что в Мурино также продолжается строительство взрослой поликлиники. Современное медучреждение рассчитано на прием до 440 взрослых и 160 маленьких пациентов в день. Подрядчик держит высокие темпы строительства и намерен сдать поликлинику в эксплуатацию согласно сроку – в 2024 году.