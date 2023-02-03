Суперсервис «Рождение ребёнка» поможет зарегистрировать младенца в режиме онлайн

На днях во Всеволожском ЗАГСе вручили свидетельство о рождении ребенка семье Медведевых. В принципе, папе и маме совсем не обязательно было получать первый документ в жизни их новорожденной дочери на привычном, так сказать, бумажном носителе, ведь ранее они зарегистрировали маленькую Еву при помощи суперсервиса «Рождение ребенка», с лета прошлого года доступного на портале Госуслуги. Так что для них поход в ЗАГС – это, скорее, дань традиции.

Суперсервис «Рождение ребёнка» позволяет зарегистрировать младенца в режиме онлайн, выбрать ему имя.

Кроме того, ежедневная рассылка из Единого государственного реестра ЗАГС сведений о рождении в уполномоченные государственные органы автоматически запускает целый комплекс предоставления социальных услуг, включая присвоение ребенку ИНН и СНИЛС, выплату материнского капитала, запись в детский сад и оформление пособий.

Как пояснила руководитель Управления ЗАГС Всеволожского района Юлия Шемякина, процедура электронной регистрации проста и понятна. Для этого в виртуальном пространстве нужно последовательно пройти всего пять шагов.

Первое – при рождении ребенка в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении, который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах.

Второе – получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает имя ребенка.

Третье – если ребенок родился в браке, отец также участвует в этом процессе, согласовывая на Госуслугах имя ребенка.

Четвертое – орган ЗАГС на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении.

Пятое – в личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении.

Но есть одно ограничение: если отцовство в отношении ребенка не установлено, оформить документы в электронном виде не удастся – в этом случае мать должна лично идти в ЗАГС.

Ну а гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в ЗАГС.

«Мы живём в эпоху цифровой глобализации, где новые технологии кардинально меняют мир на глазах. ЗАГС стал наиболее перспективным институтом, использующим в своей деятельности передовые цифровые технологии, – подчеркнула Юлия Шемякина. – Но мы всегда помним, что за каждой «цифрой» стоит конкретный человек».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Управления ЗАГС Всеволожского района