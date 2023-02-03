Ленобласть обогнала Санкт-Петербург по объему строительства

Интенсивный рост замечен в сфере индивидуального жилищного строительства в 47-м регионе. Если за прошлый год в Северной столице было введено в эксплуатацию 3,5 млн «квадратов» жилья, то в Ленинградской области эта цифра составила 3,96 миллиона «квадратов».

– На фоне других регионов темпы роста впечатляют, – отмечает заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский. – Интересно, что 85% объектов – доля ИЖС. Этот тренд – результат устойчивого интереса петербуржцев к переезду за город. Отсюда и спрос на земельные участки и готовые дома. Стабильно развивается сегмент строительства жилья и в многоквартирных домах.

Как отмечают эксперты, за последние годы вырос спрос к участкам, которые находятся на прилегающих к городу территориях Ленобласти. В частности, речь идет о проектах во Всеволожском районе. Это касается земельных участков в Янино, Новосаратовке, Буграх, Девяткино и Мурино. Областные власти намерены развивать жилищное строительство за счёт новых «городов-спутников» – Новосаратовки, Новоселья, Лаголово.

Привлекательна область и для застройщиков – в регионе простая процедура согласования проектов и более низкая социальная нагрузка. Представители строительных компаний говорят о том, что и подход к инвесторам в 47-м регионе отличается от отношения к застройщикам в Петербурге. А быстрый процесс согласования и меньшая стоимость приобретаемого участка подогревают интерес к этому сегменту экономики.

Ирэн ОВСЕПЯН