Дело в верёвках

На втором этаже небольшого здания в Токсово рабочий беспорядок. «Угостить вас кофе или чаем с пирожными?» – улыбается владелец предприятия ООО «Ремера» Александр Кондратенко.

Оглядываюсь: обыкновенный кабинет директора, справа на стене карта почти во всю стену. На ней дротики с флажками. Так обозначена география экспорта предприятия. Вдоль окна тянутся полки с разноцветными папками. Собственно, с похожих папок много лет назад и началась история компании. За это время проект пережил несколько трансформаций, вырос в продажах и вступил на ожидаемый путь импортозамещения.

Побывать на этом промышленном объекте удалось благодаря Фонду поддержки предпринимателей и Центру занятости Всеволожского района.

Испытано на прочность

Врач-стоматолог по образованию Александр Кондратенко после окончания интернатуры по специальности не работал. Так сложились обстоятельства, что пришлось все оставить и заняться семейным бизнесом.

– Наша история началась в 2008 году, – отмечает Александр Кондратенко. – Основатель компании – мой отец. Стартовал бизнес с торговли стройматериалами. Завозили разные наименования продукции, среди которых были канаты и веревки из Финляндии, Швеции и Чехии. Поставлялась продукция в ведущие строймаркеты России. Но кризис 2008 года изменил всё. Мировой финансовый коллапс заставил задуматься над вложением инвестиций в развитие местного производства. Приобрели лучшее иностранное оборудование. Ну а с появлением собственных мощностей и полноценного цеха компания разделилась на офис и производственную часть.

Оказалось, что серьёзных конкурентов в этой отрасли у предприятия нет. Рынок большой – места для всех хватит. С аналогичными производителями предприниматели, наоборот, дружат, ломая все стереотипы о том, что в бизнесе все ненавидят друг друга.

– Сейчас, когда рынок высвободился от иностранных компаний, у местных бизнесменов появился шанс на расширение, – продолжает Александр Кондратенко. – У нас продукция особенная. Из-за низкой стоимости канатов их доставка обходится очень дорого. Это защищает от завоза. Сегмент оказался не по зубам даже китайцам, которые опутали своей продукцией весь мир. Безусловно, заниматься местным производством всегда сложно. Уж слишком низкая на веревки добавленная стоимость. Эту сферу трудно развивать. Нужны дешевые и длинные деньги.

С миру по нитке – получится канат

Рост компании – это всегда новые задачи для руководителей: планирование, управление процессами и мотивацией. В «Ремере» анализируют спрос, потом составляют план изготовления изделий.

Продукция экспортируется по всей стране – от Владивостока до Калининграда.

– Покупатели находят нас сами, – продолжает бизнесмен.

На предприятии активно сотрудничают со спортсменами, которые тестируют продукцию.

– Мы мечтаем о расширении, – с оптимизмом смотрит в будущее Александр Кондратенко. – Но нам не хватает помещений. Сейчас стараемся найти диалог с местной властью. Планов много. Хотелось бы увеличить линейку производимой продукции. Помимо этого, есть необходимость в кадрах. Сложно найти операторов для наших машин. К сожалению, таких специалистов в стране нет. Приходится всему обучать самим. Очень не хватает квалифицированных рабочих и технических специалистов среднего звена. Корень проблемы в лихих

90-х, когда престиж рабочих специальностей упал. Беда в том, что сейчас в этой области нет профессиональных кадров. Специализация узкая. Людям проще работать на кассе в супермаркете, чем прийти на производство.

– У меня случилась забавная история на бирже труда, – рассказывает Александр Кондратенко. – Было это очень много лет назад. Лет десять-пятнадцать прошло с тех пор. Я приехал в Центр занятости, можно предположить, не в совсем удачный день. Попал прямо на дискуссию. Шёл круглый стол с соискателями, которым объясняли, как общаться с работодателями. И тут, как гром среди ясного неба, слышу вопрос: откуда пришли? Отвечаю: хочу разместить вакансию. «Приходите завтра», – сказали мне. На следующий день я больше не приехал.

Наличное счастье

– Теперь совсем другая ситуация, – присоединилась к разговору Анастасия Серова, руководитель Центра занятости Всеволожского района. – Времена изменились. Можно разместить вакансию не выходя из кабинета: прямо на сайте «Работа в России». Хочу рассказать про выгодные для предпринимателей программы, которые реализует Центр занятости. Например, если трудоустраиваете молодежь до 30 лет, можете рассчитывать на компенсацию за нового сотрудника за первый, третий и шестой месяцы. Сумма зависит от МРОТ и составляет порядка 15 тысяч рублей в месяц. Аналогичная система действует при обеспечении работой жителей ДНР и ЛНР, а также при трудоустройстве работников предприятий, которые находятся в простое. Есть также субсидии для тех, кто трудоустраивает инвалидов.

– Мы намерены расширить список сотрудников, – явно заинтересовавшись, говорит предприниматель. – Поэтому все эти вопросы очень актуальны для нашего предприятия, где делаем ставку на местный персонал. В бизнесе самое важное звено – люди. Сотрудников из ближнего зарубежья не берём. Мигранты должны раз в год выезжать из Российской Федерации. А нам нужна постоянная рабочая сила. Так что в таких трудовых резервах мы не нуждаемся. Ведь нет гарантий того, что, вернувшись обратно на заработки, они опять придут на наше предприятие.

Как рассказал собеседник, средняя заработная плата на предприятии около 50 тысяч рублей.

– Выручка растёт, даже несмотря на последние события в экономике, – продолжает предприниматель. – Нам, как бы это странно ни звучало, очень помогли санкции 2014 года.

В завершение Александр Кондратенко подчеркнул, что не ставит своей целью обогащение: «Денег просто должно хватать на реализацию поставленных задач».

Ирэн ОВСЕПЯН

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