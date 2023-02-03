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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе пройдут дни приема семей мобилизованных

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В феврале во Всеволожском районе проведут прием родственников и членов семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации и проходящих военную службу по контракту.

Приемы пройдут согласно следующему графику:

3 февраля с 14.00 до 16.00 во Всеволожске по адресу: Колтушское шоссе, д. 138, (администрация Всеволожкого муниципального района, актовый зал);

11 февраля с 15.30 до 17.30 в п. Бугры по адресу: ул. Шоссейная, д.7а (АМУ «КДЦ Бугры», актовый зал);

15 февраля с 17.30 до 19.30 в гп. Янино-1 по адресу: ул. Шоссейная, д. 46 (МБУ Янинский КСДЦ, актовый зал).

Фото из архива «В.в.»

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