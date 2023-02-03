Во Всеволожской больнице пройдет день донора крови

В понедельник, 6 февраля, в дневном стационаре Всеволожской клинической межрайонной больнице пройдет донорский день. Сдать кровь смогут совершеннолетние жители, не имеющие противопоказаний к донорству, с 9.00 до 12.00.

Отметим, что забор крови осуществляется по так называемому донорскому светофору – системе, которая отслеживает имеющиеся запасы крови. «Светофоры» ведут региональные службы крови и сообщают донорам, кровь какой группы и с каким резус-фактором необходима именно сейчас.

Согласно донорскому светофору, сейчас имеется необходимость во всех группах крови, кроме AB (IV) Rh-(отр). Доноры получат медсправку на два дня отдыха и компенсацию донорского обеда в 1406 рублей. Справки по телефону: 8 (812) 511-09-18 – «ГКУЗ центр крови Ленинградской области, филиал № 1» (станция переливания крови).