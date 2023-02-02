Во Всеволожске отметили 60-летний юбилей города

В минувшую среду, 1 февраля, во Всеволожском центре культуры и досуга прошло мероприятие, посвященное 60-летию Всеволожска.

После демонстрации фильма, посвященного юбилею города, к присутствующим обратились председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев и глава города Всеволожска Станислав Богдевич.

Любой значимый праздник, а тем более юбилей города, не проходит без признания заслуг людей, потрудившихся для общего блага. В честь 60-летия города нагрудным знаком «За заслуги перед Всеволожским районом Ленинградской области» награждены: Кугар Базаркина (директор ООО «Велком»), Виктор Березняцкий (заведующий филиала (музея) «Дорога Жизни») и Дмитрий Альхов (генеральный директор ООО «ГАРАНТЪ»).

Почётного знака «За заслуги перед городом Всеволожском» удостоены: Михаил Козлов (врач-кардиолог кардиологического отделения Всеволожской клинической межрайонной больницы), Ирина Фомина (учитель физики средней школы № 2» г. Всеволожска) и Виктор Смирнов (заместитель директора ООО «Национальный автомобильный музей»).

Здесь же за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием 60-й годовщины со дня образования города Всеволожска многие достойные люди были награждены Почетными грамотами главы администрации Всеволожского района и главы города Всеволожска, а также благодарностями.

Под нестихающие аплодисменты на сцене выступили: инструментально-вокальная группа «NevaMusics», солисты Мариинского театра Дмитрий Подражанец и Анастасия Донец, автор-исполнитель, рок-музыкант (классическая и электро-виолончель) София Мальцева, солисты балета Мариинского театра Екатерина Марченко, Александр Пятовский и артисты кордебалета Мариинского театра, а также полуфиналистка проекта «Голос. Дети 6» Анастасия Иванова, исполнившая песню «Этот город самый лучший».

В разгар праздника разделить с горожанами их радость приехали губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Светлана Журова и глава администрации Андрей Низовский, находившиеся в рабочей поездке по Всеволожскому району.

– Добрый день, уважаемые всеволожцы! Добрый день, дорогие ветераны! От имени правительства, от имени жителей Ленинградской области поздравляю всех с 60-летием города. Я уверен, что всё самое лучшее у жителей Всеволожска ещё впереди! Вы очень много уже сделали: из рабочего посёлка вы превратили Всеволожск в современный восьмидесятитысячный город, который, без преувеличения, – красивейший город не только Ленинградской области, но и всего Северо-Запада. И, самое главное, мы вместе будем развиваться и дальше. У нас большие планы. И мы их, безусловно, воплотим в жизнь, потому что здесь живут влюблённые в свой город люди! – сказал губернатор.

Не поскупилась на добрые слова в адрес всеволожцев Светлана Журова и Андрей Низовский.

Остаётся лишь пожелать, чтобы Всеволожск оставался таким же уютным и самобытным городом, а в каждой семье царили душевное тепло, радость и благополучие. Ну и, конечно же, вместе со всеми жителями пожелать городу Всеволожску – процветать!

Владимир Шемшученко

Фото Антона Ляпина