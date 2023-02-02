Водители Всеволожского района засняли на видео перебегающих дорогу лосей

В дорожное движение на трассе между Щеглово и Морозовкой вмешались лоси. Водители поделились видео с регистраторов, на которых дикие животные внезапно перебегали проезжую часть прямо перед автомобилем.

Как сообщили сотрудники дорожного комитета Ленобласти, такая непривычная для зимы активность лосей связана с нестабильной погодой. Как правило, в снежную и морозную погоду сохатые крайне мало двигаются, предпочитая зимовать в выбранном заранее убежище. А при отсутствии глубоких сугробов животные могут спокойно перемещаться в поисках еды.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим. При встрече с лосем не стоит сигналить – это может только напугать животное. Лучше всего подождать, когда сохатый уйдет с проезжей части. Если животное двигается рядом с дорогой или стоит неподвижно, притормозите и аккуратно проезжайте мимо.