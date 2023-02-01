Поисковики в гостях у всеволожских старшеклассников

В рамках просветительского проекта «Без срока давности» состоялась встреча старшеклассников школы № 6 с представителями Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина памяти Н.И. Орлова».

Гостями школьников стали: председатель совета командиров Новгородской областной общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова», руководитель координационного центра по реализации федерального проекта «Без срока давности» Игорь Неофитов, заместитель председателя Общественной палаты Новгородской области, руководитель межрегиональной общественной организации «Новгородская земля» и «Мемориальной группы «Долины» Александр Алтухов, член информационно-аналитического центра «Помним всех поимённо» Андрей Федотов.

В тематическом круглом столе, кроме детей, участвовали и педагоги. Гости рассказали учащимся о поисковом движении в России, о подвиге партизанского обоза и о проекте «Без срока давности». Они привезли во Всеволожский район свою авторскую экспозицию «Партизанский обоз», которая после выставки в КДЦ «Южный» отправится в Государственный мемориальный Музей обороны и блокады Ленинграда.

Александр СОРОКИН

Фото МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска