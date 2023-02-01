Пенсионеры Всеволожского района смогут бесплатно посетить областные музеи

Депутаты областного парламента приняли сразу в трех чтениях изменения в Социальный кодекс региона, которые подтверждают право пенсионеров в возрасте 65 лет и старше на бесплатное посещение государственных музеев Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба ЗакСа ЛО, автором инициативы выступил Комитет по сохранению культурного наследия. Законопроект вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Таким образом, жители и гости Всеволожска от 65 лет смогут бесплатно посещать музей-усадьбу «Приютино» и музей «Дом авиаторов». Для того чтобы воспользоваться льготой, пожилым людям нужно будет предъявить документ, подтверждающий регистрацию в Ленобласти.

Отметим, что законопроект касается только государственных музеев Ленинградской области. Посетить на льготных условиях частные музеи или филиалы Санкт-Петербургских музейных комплексов не удастся. К примеру, в число доступных для бесплатного посещения экспозиций не входит музей «Дорога жизни» на Ладожском озере, так как учреждение является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.