Около 150 юных борцов-вольников приняли участие в турнире Всеволожского района

В спортивном зале Всеволожского ЦО 21 января прошли муниципальные соревнования по вольной борьбе среди детей двух возрастных групп (2016 – 2014 и 2013 – 2012 годов рождения). Турнир был посвящен 80-летию прорыва блокады Ленинграда, его организатором выступил отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района.

Около 150 юных борцов-вольников из Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского, Кировского, Бокситогорского, Тихвинского, Кингисеппского районов и Санкт-Петербурга вышли на ковер, чтобы побороться за победу.

В этот день было разыграно девять комплектов наград для спортсменов разных возрастных групп и весовых категорий. «Хозяева» соревнований – воспитанники мастера спорта России Олега Майданского – показали достойную борьбу, но выиграли всего одно «золото». Его добыл учащийся 4 класса Всеволожского ЦО Валерий Менес, выступавший в весовой категории до 50 кг. Юный спортсмен увлекся вольной борьбой два года назад и за это время неоднократно становился победителем и призером различных соревнований. Активно занимаясь спортом, мальчик успевает уделять достаточно внимания учебе и имеет хорошую успеваемость.

В других весовых категориях первые места завоевали: Имран Магомедов, Артем Жигульский, Амир Магомедов, Мирон Обнорский (тренеры А.Н. Новиков и И.Т. Мусаджиев), Денис Мацюк (тренер К.Х. Хусейнов), Вадим Герасимов, Максим Андриевский (тренер П.П. Кормин). Призеров наградили грамотами и медалями, а победители получили еще и памятные кубки.

Александр СОРОКИН

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