Директор Кузьмоловского Дома культуры отмечена наградой областного Законодательного собрания

В минувшую пятницу, 27 января, директор Кузьмоловского Дома культуры Марина Воронкова была отмечена наградой Законодательного собрания Ленинградской области за высокий профессионализм и ценный вклад в развитие сферы культуры.

Благодарность вручила депутат областного ЗакСа Ольга Ковальчук на большой сцене Дома культуры.

– Приятно, что молодые профессионалы в своей работе опираются на опыт предыдущих поколений, – отметила Ольга Владимировна. – Желаю Дому культуры яркой творческой жизни и покорения новых горизонтов!

Коллеги отмечают, что с появлением Марины Воронковой их учреждение получило второе дыхание.

«Молодой, грамотный, энергичный и целеустремленный руководитель – это большая удача для всего коллектива. А в случае с Домом культуры это удача и для всего поселения. Марина Анатольевна уверенной рукой ведёт нас к новым достижениям и победам. Она требовательная к себе и к сотрудникам, но также добра, мудра и справедлива. Благодаря усилиям Марины Анатольевны и её команды Кузьмоловский ДК стал местом притяжения для жителей Кузьмоловского, Токсово, Ново-Девяткино и других окрестных поселений», – оценивают своего руководителя сотрудники ДК.

Фото Кузьмоловского ДК