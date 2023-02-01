В Ленобласти в январе 2023 года поставлены на кадастровый учет пять «долгостроев»

Строительный комитет Ленинградской области сообщил, что с начала 2023 года были поставлены на государственный кадастровый учет пять «проблемных» многоквартирных домов. Собственники 955 квартир восстановлены в своих правах.

Так, введен в эксплуатацию ЖК «Материк» (3 этап строительства – секции Д, Е, Ж), застройщика ООО «Петрострой». Данный жилой комплекс получил разрешение на строительство еще в 2016 году. Сроки сдачи данного многоквартирного дома многократно переносились, и только в конце прошлого года, 30 декабря было получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию. Теперь дольщики 486 квартир смогут зарегистрировать право собственности.

А уже в январе 2023 г. были поставлены на учет 4 корпуса ЖК «Щегловская усадьба» (II, III, IV, V этап строительства – дома Д1, Д2, Д3, Д4). Разрешение на строительство было получено застройщиком ООО «Строительная компания «НАВИС» в 2015 году. Все сроки сдачи многоквартирных домов были нарушены, и для достройки был привлечен Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства. В общей сложности 4 корпуса ЖК «Щегловская усадьба» насчитывают 469 квартир.

Таким образом, с начала года в Управление Росреестра по Ленобласти поступило 9 заявлений о постановке на государственный кадастровый учет многоквартирных домов. Все 9 МКД были поставлены на кадастровый учет с 1 раза (без приостановления кадастрового учета) в максимально короткие сроки. В среднем постановка на государственный кадастровый учет МКД занимала 3 рабочих дня.

По материалам комитета по строительству ЛО