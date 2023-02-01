Всеволожские ориентировщики взяли награды чемпионата и первенства Ленинградской области

В городе Кировске Кировского района состоялся чемпионат и первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине «Спринт». Более 120 спортсменов из Всеволожского, Киришского, Кировского, Приозерского районов и г. Сосновый Бор 15 января открыли зимний сезон спортивного ориентирования.

Сложная и насыщенная лыжная сетка, подготовленная организаторами, позволила сделать дистанции интересными и разнообразными, а сами соревнования увлекательными и «жаркими». Добавила турниру экстрима и погода.

В первенстве Ленинградской области спортсмены Всеволожского района завоевали семь медалей. Полина Гущина добыла «золото», Александра Гомзякова, Матвей Михалкин, Любовь Бурдина и Варвара Тимофеева заняли вторые места, а Марк Богдан и Арина Константинова стали бронзовыми призерами. В чемпионате Ленинградской области по спортивному ориентированию на лыжах в дисциплине «Спринт» победителем среди женщин стала Ольга Бородулина.

Спустя неделю, с 20 по 22 января, в посёлке Будогощь Киришского района состоялось первенство Ленинградской области по спортивному ориентированию в дисциплине «лыжная гонка». В этих соревнованиях принимали участие 314 спортсменов из Всеволожского, Кировского, Киришского и Приозерского районов. Участникам предстояло преодолеть три дистанции лыжного ориентирования – одну маркированную трассу и две классические.

За три дня лыжных гонок всеволожские ориентировщики завоевали 29 медалей из 54-х возможных. Более десятка наших спортсменов, в том числе воспитанники Всеволожского Центра физической культуры Варвара Трофимова и Арина Константинова, поднимались на «тумбочки» за наградами по два, а то и по три раза. По несколько медалей завоевали Майя Вердайнен, Павел Теперев, Полина Гущина, Александра Гомзякова, Любовь Бурдина, Петр Смирнов, Никита Менс, Мария Романова и Марк Богдан.

Александр СОРОКИН

Фото Отдела ФКС Всеволожского района