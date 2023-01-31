Создательница бренда «Патриотка» вдохновляет бизнес-леди Всеволожского района

О кокошниках предпринимательницы из Всеволожска и основательницы бренда «Патриотка» Татьяны Домбровской знают в разных уголках страны. Не так давно народная артистка Надежда Бабкина заказала головные уборы для своего ансамбля «Русская песня». А совсем скоро на вручении престижной музыкальной премии МTV Music Awards будет презентован номер с красотками в кокошниках от нашей землячки.

Но самое заветное желание «Патриотки» – получить награду за продвижение национального бренда от Президента России Владимира Путина. Об этом и о том, как стать успешной предпринимательницей, Татьяна рассказала на бизнес-девичнике, который прошёл в Фонде развития предпринимательства Всеволожского района.

– Мечтать можно даже о том, о чём нельзя думать, – размышляет девушка. – Доходность моего бизнеса долгое время уходила в минус. В самые сложные времена я задолжала целый миллион рублей. Выручил супруг, который продал свою машину. Но упорство и усилия окупились, и сейчас у меня вполне успешное любимое дело, которое приносит стабильный доход.

Как рассказала Татьяна Домбровская, ей очень помог Фонд развития предпринимательства Всеволожского района. Сотрудники поверили в идею «Патриотки» и выделили полмиллиона рублей на становление проекта.

– В нынешнем году запланировано много мероприятий, направленных на популяризацию развития малого и среднего бизнеса, – поясняет руководитель Фонда развития предпринимательства Всеволожского района Ирина Кондратьева. – Многие хотят узнать о том, как начать свой бизнес. В рамках дискуссионной площадки «Легкий стартап» спикеры расскажут интересные истории о предпринимательских буднях, лайфхаках и ошибках. Большое внимание в нынешнем году будет уделено молодёжи. Студенческий бизнес-пикник сменит студенческий бизнес-девичник. Будут и выездные мероприятия. Наша задача – развивать малый и средний бизнес Всеволожского района.

Однако недостаточно заручиться информационной и грантовой поддержкой, чтобы запустить своё дело, важно удержать бизнес на плаву. Особенно острой эта тема стала в условиях регулярных санкций, которые заставляют нервничать не только новичков. Но предпринимательница Татьяна Домбровская уверена, что удача улыбается смелым.

– Сейчас самое время заниматься своим любимым делом и развивать креативные идеи, – считает бизнес-леди. – Может, для многих это нелепо звучит, но мой бренд за последний год только набирает обороты. Не зря говорят, что сложные времена – это время важных решений. До 2022 года я никак не могла решиться масштабировать бизнес. Рискнула, когда уже вовсю начали вводить санкции. И знаете, ни на минуту не пожалела. Производство выросло в разы. Сейчас у «Патриотки» более 30 представительств в стране.

Ирэн ОВСЕПЯН

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