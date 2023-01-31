«Небесный тихоход» приземлился на всеволожской сцене

28 января при участии артистов эстрадной студии «Театр в миниатюре» (руководитель Венера Алиева) на сцене Всеволожского ЦКД был показан спектакль-концерт «Небесный тихоход». Мероприятие стало подарком ветеранам Всеволожского района.

По сюжету лётчик-ас Булочкин и его боевые друзья Туча и Кайсаров, поклявшиеся до конца войны «не влюбляться в даже самых красивых девчат», всё-таки в итоге были «побеждены» прекрасными девушками-лётчицами и корреспондентом «Пионерской правды» Леной.

На сцене играли артисты санкт-петербургского театра «Легенда» Денис Большев, Руслан Бальбуциев, Василий Башмаков, Анна Шмелёва, Мария Моркес, Валерия Сегидина и Наталья Сергеева. Под управлением художественного руководителя Александра Сергеева актеры воплотили в жизнь все жизненные и любовные перипетии любимого художественного фильма «Небесный тихоход», поставленного в 1945 году режиссёром Семёном Тимошенко.

И всё это действо сопровождалось исполнением военных песен: «Песенка военного корреспондента», «Как много девушек хороших», «Смуглянка», «Пилоты», «Случайный вальс», «Дождливым вечером», «Катюша» и «День Победы».

Благодарная публика не скупилась на аплодисменты героям спектакля-концерта. В завершение вечера ветеранам были вручены памятные подарки от администрации Всеволожского района.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО