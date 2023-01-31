Жители Всеволожского района отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Окопные свечи, жестяные печки, медикаменты, продукты и много другое – всего четыре машины и два прицепа отправились 31 января со склада в Янино на Донбасс.

Инициатором сбора гуманитарной помощи военным и простым жителям выступили Общественная палата Ленинградской области вместе с благотворительным фондом «Сердце к сердцу». Автоколонна направится в Макеевку, Мариуполь, Волноваху, Донецк.

– Когда началась специальная военная операция сразу решила «включиться» и помочь тем, кто нуждается, – рассказала жительница города Сертолово и руководитель фонда Илона Девятова. – Сначала оказывала поддержку беженцам с расселением, помогала с одеждой, оформлением документов и вопросами трудоустройства. Сам собой возник вопрос отправки помощи мирным жителям на Донбасс и ребятам, которые находятся в зоне Специальной военной операции. Организовали сбор помощи, а в конце декабря прошлого года решила выехать в Донецкую Народную Республику.

На вопрос, почему всем этим занимается, многодетная мама отвечает просто – по зову сердца.

– Сидеть без дела не могу, – откровенно говорит собеседница. – Конечно, приятно оказывать реальную помощь. Но при этом хотела сама убедиться, насколько адресно все доходит. Поэтому решила отправиться в ДНР лично, посетила Макеевку, Мгу и Донецк. Честно скажу, было страшно. Громкие звуки орудий, воздушные тревоги. Но все это меркнет перед счастливыми глазами парней, которые видят, что о них не забыли!

Сегодня деятельность организации достигла больших масштабов. Сбор продолжается.

– О нас узнают через социальные сети, сейчас они стали мощнейшим информационным ресурсом, – продолжает Илона. – Есть еще группа в Телеграмме, куда могут написать как ребята, так и их близкие: сообщить, что им необходимо и чего конкретно не хватает.

По словам волонтера, гуманитарку собирают всем миром: от предпринимателей до школьников. Илону приятно удивила история двух сестренок, которые разбили свою копилку и на эти деньги попросили родителей купить конфет – отправить на Донбасс.

Сотрудничество благотворительного фонда с региональной Общественной палатой началось с форума муниципальных общественных палат в сентябре прошлого года.

– Именно тогда было подписано соглашение о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Буквально через пару часов было объявлено об вступлении новых республик в РФ. Оттуда мы узнали, что нужно для участников СВО. Помощь на Донбасс отправляют по всей стране. Кто-то заботливо вяжет теплые варежки солдатам, кто-то покупает медикаменты. Вся страна от Калининграда до Владивостока помогает ребятам, участвующим в СВО и жителям новых республик, – рассказал заместитель председателя Общественной палаты Ленобласти Дмитрий Пуляевский.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА